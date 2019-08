El presupuesto rinde porque no hay corrupción: AMLO

Con nosotros rinde el presupuesto porque no hay corrupción, y cuando hay austeridad, alcanza refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre la preocupación del morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, sobre los hoyos en el presupuesto federal.

“Cuando hay corrupción y hay derroche, y hay gastos superfluos, lujos, sueldos elevadísimos, oficinas de lujo también…entonces no alcanza”, dijo el Presidente. “No vamos a aumentar impuestos y no va a haber tenencia; es decir, no vamos a llevar a cabo ninguna reforma fiscal, no van a aumentar los impuestos ni se van a crear impuestos nuevos y nos va a alcanzar”, reiteró el mandatario durante su conferencia matutina.