El PRI se apunta a bloque opositor, incluso electoral

El tricolor no dudará en hacerle frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y corregir el rumbo de este país, dice su líder Alejandro Moreno.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, confirmó la posibilidad de perfilar un bloque opositor, incluido el electoral, junto con otros partidos, para hacerle frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y corregir el rumbo de este país.

“Cuando haya que construir bloques opositores en las cámaras, en el legislativo o electoral lo vamos a hacer porque lo que queremos es construir alternativas para este país”, estableció.

Eso —dijo— lo van a decidir los ciudadanos cuando vayan a emitir su voto.

En la víspera, el expresidente Vicente Fox llamó a la oposición a unirse para enfrentar a la Cuarta Transformación.

La oposición, sobre todo en el Senado, han constituido un bloque que ha logrado frenar algunas reformas constitucionales y obligado a modificarlas como el caso de la Guardia Nacional. Sin embargo en el ámbito electoral PAN y PRI nunca han formado parte de una misma coalición.

El líder tricolor advirtió que el PRI no dudará en conformar bloques opositores tanto en el Legislativo como en los procesos electorales para enfrentar a Morena y las decisiones del gobierno federal que se traduzcan en regresión para Mexico.

“Hoy la oposición tiene que tener claro que trabajando juntos y unidos vamos a corregir el rumbo de este país”, indicó.

Luego de presentar el libro, Mercados de la ciudad de México, Moreno confirmó la posibilidad de que el tricolor se sume a la controversia constitucional que interpondrá el PAN contra la aprobación de las leyes secundarias de la reforma educativa que de acuerdo con la oposición, le regresa privilegios al sindicato magisterial de la CNTE.

“Estamos trabajando en ello y construyendo acuerdos y sin duda podemos acompañarla porque esas leyes secundarias para nada fortalecen la educación”, estableció.

Hoy —agregó—necesitamos fortalecer los poderes y el Estado de Derecho.

Ante locatarios de mercados, Moreno recalcó que el PRI va a combatir y criticar todos los errores gubernamentales “porque prometen mucho y no cumplen nada”.

Recordó que este 2019 está destinado para ser el año más violento en la historia de México pues no hay crecimiento económico, no hay generación de empleos, no hay medicamentos, “y quieren venir a engañarnos luego, para decir que las cosas están bien”.