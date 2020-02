El primer libro de texto: ojearlo, palparlo… ¿y a qué huele esto?

No tiene la certeza de haber estado ahí, frente al Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, quien el 16 de enero de 1960 acudió a la primaria rural “Cuauhtémoc”, en la comunidad de Saucito, San Luis Potosí, a entregar los primeros libros de texto gratuito en la historia del país.

“Pero de que fui de esa generación, sin duda”, cuenta a Crónica Carmen Alicia Rivera García, quien ayer visitó Palacio Nacional para enviar un mensaje a todos los estudiantes del país: “Que cuiden sus libros, que los aprovechen, que los amen, porque estos libros son un regalo del pueblo de México para el pueblo de México”.

Con el tiempo se graduó como maestra y apenas en 2018 se jubiló. Tiene… “De la edad no me pregunte, porque entonces sí batallamos”, ataja, aunque al final se rinde a las nostalgias de sus 67 años.

“Son imágenes muy vagas, tuve que buscar varios documentos de aquella época, encontré algunas fotos, pero faltan otras, han pasado muchos años”.

En una de las escasas fotografías del momento, aparece Torres Bodet rodeado de un pequeño grupo de alumnos, contados.

“En aquel tiempo la educación no era obligatoria, hacer la primaria podía llevar mucho tiempo y también había un gran ausentismo: ibas un día y faltabas tres”.

Entonces Saucito era una colonia de casas aisladas, donde las familias, de tan pocas, se identificaban unas a otras. La mayoría se dedicaban a la agricultura.

No había luz, ni drenaje, ni agua y todos los hogares tenían piso de tierra. El servicio de autobús, para salir a otros rincones de la capital sanluisina, terminaba muy temprano.

Aún en sus días recientes, cierra los ojos y evoca las únicas dos tiendas de abarrotes en todo el poblado, donde los chiquillos corrían a comprar dulces.

—¿Y cómo era su escuela?

—Tenía dos salones de prescolar, y otros dos enfrente: de primaria, sólo cuatro salones. Íbamos a clases en dos horarios: de 9 de la mañana a las 12 del día, y de tres a cinco de la tarde. Hoy todavía existe, aunque ya con mayor infraestructura. Cuando la inauguraron, también abrieron una secundaria.

—¿Y aún tiene contacto con alguno de sus compañeros de esa generación?

—La misma pregunta me hizo el secretario (Moctezuma Barragán), pero le dije que nos perdimos la pista. La Cuauhtémoc era una escuela de concentración, donde llegaban niños de otras comunidades alejadas y sin colegio. Iban ahí porque era la única que tenía grupos de segundo o tercero. Ya cuando salí era de organización completa: hasta sexto.

Sus dos hermanas mayores no conocieron los libros de texto, eran más grandes y su experiencia escolar se limitó a un lápiz y hojas de papel. A ella, aunque no sabía leer, sí le fue entregado el libro de primer grado, en cuya portada se rescata una obra de David Alfaro Siqueiros con los retratos de Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Francisco I. Madero, artífices de las tres transformaciones históricas de México.

“Aunque no leía, comencé a ojearlo, a palparlo. ¿A qué huele esto?, me preguntaba, como si se tratara de un objeto extraño, porque no estábamos acostumbrados a tener un libro entre las manos”.

Con el tiempo, en esas páginas encontró una lectura: Amor Filial, poema de Amado Nervo, la cual ha marcado su vida, y aún recita: “Yo adoro a mi madre querida, yo adoro a mi padre también; ninguno me quiere en la vida, como ellos no saben querer”.

El padre de la profesora Carmen fue siempre un campesino: sembraba maíz y frijol y así, con jornadas interminables bajo el sol, impulsó a la familia.

“Fui muy feliz jugando a la roña, a las escondidas, a la reata, muy feliz con mis padres, quienes siempre nos apoyaron: mi padre trabajando la tierra y mi madre concentrada en las labores del hogar”.

El gobierno de López Obrador la contactó por medio de unos maestros de San Luis Potosí: no sólo para revivir la memoria de aquella primera entrega, sino para conmemorar el 61 aniversario de la Comisión de Libros de Texto Gratuito, cuyo decreto de Constitución fue firmado el 12 de febrero de 1959.

“Me empecé a interesar en la vida de Jaime Torres Bodet por aquel primer libro, y la intensión era que me lo firmara el presidente López Obrador, pero todo fue tan rápido”…

—¿Hubo algún acto solemne en aquel enero de 1960? —se le pregunta.

—No lo recuerdo, no está en mi memoria. Lo que sí tengo más presente es la inauguración de un desayunador escolar, a la que asistió Eva Samano, esposa del presidente López Mateos.

Pero ahí, en las maltrechas aulas de la primaria Cuauhtémoc, Carmen imaginó su destino en el magisterio: quería dedicar su vida a enseñar a otros.

“Un maestro que tuve tenía especialidad en español y por él aprendí a declamar. Él nos citaba los sábados a los talleres de costura y carpintería, y luego se quedaba con nosotros a jugar basquetbol, lo miraba y me encantaba su entrega, fue mi inspiración para ser maestra”…