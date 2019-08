El público: del consumidor voraz al crítico musical

Tal como se ha explicado en anteriores especiales sobre la Globalización Musical, los cambios en la industria no sólo han implicado nuevos retos para los artistas en cuanto a procesos de producción; las cada vez más diversas plataformas de streaming y la implementación de las redes sociales se han convertido en el instrumento para medir el mercado actual y en ese sentido ¿cuánto peso tiene la opinión pública en los procesos creativos de la música actual?

“Yo creo que hoy en día existen menos prejuicios, tanto en el músico como en el público porque hay muchos más cruces de músicas, se entiende que la fusión es la unión que hace la fuerza, eso ya se entiende social y creativamente, y yo creo que son muy marginales las personas que de alguna manera se resisten a esto, las tribus urbanas ya no son como en los años noventa o en los dos mil, que eran nichos súper marcados”, compartió con Crónica, el compositor chileno Angelo Pierattini (Weichafe).

Consumo musical. En enero de 2018, Spotify anunció que existían 70 millones de usuarios que pagaban por el servicio, sin contabilizar la cantidad total que incluye a aquellos usuarios que utilizan la versión gratuita de la plataforma, la cifra permite entender el alcance que este tipo de servicios han alcanzado dentro del público.

Recomendaciones, playlist creadas de acuerdo con las preferencias de los usuarios, artistas relacionados, anuncios destacados sobre nuevos lanzamientos y hasta versiones exclusivas, forman parte de la estrategia digital mercadológica que —aunque con una libertad limitada — guía a las nuevas audiencias hacia ciertos contenidos.

Si bien es cierto que las leyes de protección a derechos de autor se han modificado en los últimos años contemplando la difusión de los contenidos dentro de la internet, las estimaciones de las ganancias siguen estando por debajo de lo que algunos artistas consideran justo ganar, lo cual continúa generando polémica entre el gremio.

Ante tal situación, plataformas como TIDAL —que ofrecen un servicio de contenido exclusivo al usuario— buscan equilibrar la balanza a través de costos más altos de lo que solicita la suscripción a Spotify, por ejemplo.

De acuerdo con datos otorgados por personal de la compañía en 2018, ésta pagaba el 75% de sus ingresos a los titulares de los derechos, sin embargo el 90% de dichos derechos pertenecen a las disqueras Universal, Sony y Warner Music, y Merlin, los cuales continúan como intermediarios en la producción de la música. Actualmente la empresa de streaming tiene presencia en más de 78 mercados —de acuerdo a los países donde se distribuye el servicio—, creando así un monopolio musical que permite la conectividad y consumo musical a nivel global.

Interpretación del mercado. Lo anterior beneficia en primera instancia tanto a artistas como al público, puesto que la música digital ha superado el doble de ventas de discos físicos, asegurando un alcance en expansión. Sin embargo, los bajos costos que se pagan a los artistas —restado del porcentaje que corresponde a las disqueras (como siempre) y posteriormente a las plataformas digitales— ha provocado que los músicos encuentren estabilidad en sus ingresos gracias a las presentaciones en vivo.

Tendencias. Con ello, el espectáculo en vivo ha pasado ha modificarse, la agilidad con que fluyen los contenidos digitales y la necesidad por captar y retener la atención del público, ha llevado a los artistas a recurrir a una serie de elementos visuales durante las presentaciones, que permitan crear una experiencia sensorial completa para el público, algo que representa una mayor inversión así como desarrollo creativo.

En ese sentido, las colaboraciones y mezcla de ritmos propicia a los proyectos ampliar sus públicos en vivo: giras en conjunto, invitados especiales, reversiones en distintos géneros, son sólo algunos de los claros resultados de una industria cada día más diversa.

“Lo interesante es que las nuevas generaciones y los más avanzados de edad, se han ido conociendo, y entendiendo que las necesidades básicas musicales son las mismas, quizás cada uno tiene una tendencia pero las tendencias son complementarias, no nos damos cuenta que si tú tienes un tipo de voz y yo tengo otra, podemos ir por los mismos lugares”, expresó Pierattini, respecto a las colaboraciones.

No obstante, la participación de la audiencia hoy cobra mayor relevancia que nunca, la bilateralidad que permiten las redes sociales ha llevado al consumidor a tener un trato directo con el artista, asegurando así la retroalimentación comunicativa.

“Me gusta mucho del día de hoy, cómo uno se ve inmerso tan vivamente en el día a día a través de las redes sociales y cómo uno tiene una relación directa con el público y puede mostrar cómo vas evolucionando porque hay una conversación diaria, no es como antes que hacías un disco que encerraba un concepto que surgió en el 2000, luego lo sacabas en el 2001 y todavía para 2002 seguía vigente, pero ahora la vida se mueve tan rápidamente que hoy se sacan sencillos, lo cual me parece muy bueno, porque es como volver a los años 50, un poco, y es algo que nos mantiene muy activos, ya no vivimos esos momentos de desolación creativa, cachai”, aseguró el chileno.

El éxito de los músicos dejó de ser cuantitativo y pasó a ser cualitativo, de acuerdo al nivel de aceptación de su imagen pública, algo vulnerable e inestable considerando el criterio de millones de personas a la vez.

“Al ser tan nuevo, porque tiene relativamente poco tiempo (el uso de las redes sociales), puede ser abrumador y puede afectarnos, pero hay que aprender a entender hasta qué punto uno permite que las críticas influyan en el proceso creativo, obviamente nos da una pauta, en este último video (“Si te alejas”) salgo bailando porque empecé a ver que la gente conectaba cada que aparecía bailando y es algo que me gusta hacer, así que en ese sentido es una ventaja, pero cuando uno saca una canción nueva es inevitable la comparación con lo anterior y no es fácil leer ‘¡es que me gustaba más lo anterior!’, y a veces eso provoca que uno empiece a dudar de lo que está haciendo y ahí es donde hay que aprender a poner el freno y a volver a las convicciones de uno, entender por qué uno está haciendo las cosas”, mencionó a Crónica, la cantautora argentina, Daniela Spalla.