El Real Madrid necesita un "killer" del área, como era yo: Hugo Sánchez

El ahora director técnico, el mexicano Hugo Sánchez, afirmó que al actual Real Madrid le falta un jugador con las condiciones como las que él tenía cuando brilló en la década de los 80 con la obtención de cinco “Pichichis”.

Sánchez Márquez conquistó un título de goleo con Atlético de Madrid y cuatro más con el Real Madrid, era un hombre de área letal, eficaz, tanto que la mayoría de sus anotaciones fueron a un toque.

A su parecer hoy en día al conjunto “merengue”, que dirige el francés Zinedine Zidane, le falta tener un “killer”, un centro delantero rematador, pues consideró que Karim Benzema juega más como un segundo delantero y ante la marcha del portugués Cristiano Ronaldo a la Juventus el Real Madrid perdió poderío ofensivo.

“El Madrid necesita un ‘killer’ del área, como era yo, como es Cristiano, que durante muchos años hizo esa función en el Bernabéu a la perfección. Por eso hay que buscar otro, más consagrado”, aseveró “Hugol”.

En declaraciones a un diario deportivo, el mexicano recordó que Benzema, de quien admitió le gusta su estilo de juego, y Ronaldo se asociaban de maravilla como en su momento sucedió con él y Emilio Butragueño.

Señaló que no ve viable la llegada de centros delanteros como el inglés Harry Kane, debido a sus constantes lesiones, o el polaco Robert Lewandowski, quien tiene 31 años de edad. “Cómo no me va a gustar (Benzema). Es un delantero con una clase excepcional, pero no es un ‘killer’, no es un hombre puro de área. Es un gran segundo delantero”.

“Él (Benzema) es como era Butragueño, y yo como Cristiano. Por eso Emilio y yo nos entendíamos a la perfección. A Karim le vendría bien tener un ‘killer’ por delante de él. A mí me gustaba Harry Kane, pero con tanta lesión se ha estancado. Y Lewandowski tiene el problema de la edad. No es fácil la búsqueda”, comentó Hugo Sánchez.