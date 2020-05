El reality show de la semana

El reciente escándalo de Javier Lozano es embarazoso porque da la impresión de que muchos de sus protagonistas no se dan cuenta de sus despropósitos. Ni Felipe Calderón, ni Gustavo de Hoyos, ni Javier Lozano son populares con un activo fijo a su favor, salvo el que sus mensajes son replicados con una repudiable cantidad de contenido basura que nada ayuda al debate público y mucho menos a abrir puentes de diálogo.

Esa falta de empatía y de no conocer el piso sobre el que asientan las pantuflas ahora que están en cuarentena, es lo que los vuelve grotescos o cuando menos execrables y modelos no a seguir para cualquier sujeto que no sean sus íntimos.

El primer error de esta cadena de calamidades fue considerar como un interlocutor eficaz del de por sí mal representado Coparmex, a un comunicador confrontacionista, inmortalizado en una caricatura del monero Hernández por su ácido poder de síntesis: Javier Lozano.

En una de las entrevistas que ofreció dijo que él tenía claro, y así lo había hablado con Gustavo de Hoyos, que la comunicación institucional sería manejada en otro nivel. A decir verdad, como comentaron muchos colegas socarrones en sus espacios, resultaba difícil considerar esa posibilidad si pusiéramos en contexto cómo manejó la comunicación de otros socios del pasado a quienes contribuyó a hacerlos más impopulares y a hundirlos en pesadillescos remolinos.

Si el líder de la Coparmex fuera como el Sr. Burns, ese Waylon Smithers mexica le hubiese susurrado al oído: “Se trata de un muy mal negocio don Gustavo”. Pero bueno, de algo tienen que servir los asociados aparte de mirar cómo su representante los hunde más y más con su falta de tino. Algunos de ellos, no sé si menos perversos, pero sí cuando menos más hábiles para olfatear dónde hay un mal negocio, lo convencieron o lo presionaron para que meditara más a propósito de su inopinada y a todas luces caprichosa decisión. En otras palabras, qué bueno que sus contlapaches lo frenaron en seco. La mala estrella con la que venía signada esta “distinción” se “autodesintegró” con una carta del propio De Hoyos, pero entre el nombramiento y el “desnombramiento”, transcurrió un bochornoso periplo de diez horas con las que se dio vuelo el respetable.

El fin de esa comedia de errores, de la que hay memes de antología, se precipitó con un incomodísimo intercambio de tuits entre Javier Lozano y Felipe Calderón iniciado por éste y quien para fines prácticos amplificó el destape con sus No Granjas de Bots. Citemos, pues, el diálogo aludido que bien podría llamarse El Beso del Maligno, o, como dicen por ahí, no entienden que no entienden por dónde pasean con sus camisetas de Hulk.

Felipe Calderón: “Éxito a @JLozanoA en su nueva encomienda”. Sin proponérselo, porque no creo que su perversidad lo haya llevado de manera convicta a condenar a las llamas ese efímero contrato, puso en contexto sus parabienes con una captura de pantalla que dice: “Tras el nombramiento de la Coparmex, Javier Lozano señaló que estará ‘en la primera línea para defender, con todo, nuestro régimen democrático.’”

Ahí está el error, el autoengaño, la egolatría de la impopularidad. Pero por si esa irrealidad, ese mundo de fantasía o de certera malignidad no fuera posible de creer, el exsecretario de Trabajo más ruin de los últimos sexenios, respondió: “Muchísimas gracias por sus buenos deseos, querido Presidente. Le mando un abrazo.”

Otro episodio de esta ópera súper bufa, es la falta de consensos existente en quienes se consideraran representantes, sin serlo pese a sus No Granjas de Bots, de la oposición funcional que en algún lugar debe estar, pero no en las cadenas de gestión de estos líderes de cartón y muchos de los bufones que promueven en Twitter.

No hubo consenso en el nombramiento, menos lo hubo en el “desnombramiento” y mucho menos aún en el lavado de honra del alicaído ex secretario de Trabajo que se victimizó. Cero manejo de comunicación de todos y nulo conocimiento del mercado que no sea el de la producción de contenido biliar acompañado de retuis caracterizados por la difusión concomitante de fake news.

Peor aún, si a ese modelo de comunicación institucional apelaba el empresariado, lo único que consiguió fue poner más nerviosos a sus agremiados, quienes se dieron cuenta o rectificaron una vez más que tienen un líder que no los consulta, que dicho líder tenía toda la intención de contratar a un vocero poco eficiente y que para colmo de males estaba respaldado por el expresidente que tenía como responsable de nuestra seguridad nacional a un “presunto” narcotraficante, no hay que olvidar ese dato duro e imborrable en medio de todo el ruido generado en torno.

Y bueno, en el proceso de lavado de honra, Javier Lozano cometió pifia tras pifia, y arrastró al Sr. Burns con él organizando un nuevo ciclo de humorismo involuntario del que hay múltiples joyas como la que dio a conocer la página de Politburó Digital tras extraer algunas declaraciones de un audio del agraviado. Cito una memorable: “Gustavo de Hoyos pensó que ésta era una salida digna y que yo me iba a quedar conforme, y la verdad es que después de tantos años de estar en la administración pública no me puedo conformar con migajas: yo así no juego”.

Me hubiera gustado finalizar con ese diamante en bruto de la locuacidad, o con otras gemas de menor valía pero también involuntarias producidas por otros personajes de esta comedia, pero la verdadera lección del reality show de la semana, fue constatar que nuestro Mr. Burns mexica sólo ve para su cada vez más alicaído santo, y bueno ya saben los socios de la Coparmex a lo que le tiran.

