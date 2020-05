El regreso a la “normalidad”, inviable con la actual incertidumbre: Lazcano

"Es absolutamente prematuro el anuncio de que podemos pasar a una ‘nueva normalidad’, cuando en realidad la curva de personas infectadas sigue creciendo, cuando el subregistro de casos de la Secretaría de Salud queda más que compensado —dramáticamente— con la saturación de crematorios y funerarias, y cuando es muy evidente que estamos lejos de alcanzar el pico máximo que ofreció López-Gatell, que se supone veremos estos días", puntualizó en entrevista Antonio Lazcano.

Para el miembro de El Colegio Nacional y Premio Crónica, una decisión anticipada es jugar con “rescoldos, con ascuas, en tanto que las epidemias y pandemias son como incendios que arrasan una pradera seca”. El profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM señaló que, adicionalmente, en México hay pocas certezas, por lo cual es aventurado establecer plazos para restablecer actividades en el país. “Tan sólo respecto a los casos reales de personas infectadas, no tenemos una idea de cuántas son o cuántas han fallecido. Los gobiernos en México, del signo que sean, tienden a ocultar los números de las desgracias”.

En ese sentido, el biólogo enfatizó la necesidad de resarcir esta incertidumbre: “Es muy importante tener una transparencia total en términos de los parámetros, de los números y del modelo que se tiene”. Agregó que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo ­López-Gatell, ha referido que existen seis grupos de investigación que proponen los modelos que la dependencia sigue para la toma de decisiones. “Pero en México hay muchos expertos y, si no una convocatoria, debería de haber al menos una apertura total de los datos, algo que no he visto”.

Lo anterior es la forma en la que trabajan otros países, lo cual debe ser, a su vez, “una exigencia muy clara de la comunidad académica”. Lazcano refirió la declaración de José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, realizada a El País, sobre el modelo matemático que sigue la dependencia después de abandonar el modelo Centinela —empleado para el seguimiento de casos por influenza—. Cuestionado sobre en qué consiste ese modelo matemático a cargo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el funcionario dijo que “es propiedad intelectual de Conacyt”, por lo que no es público.

“Estamos sorprendidos con esa respuesta… es una situación escandalosa, por decir lo menos. Entonces, un regreso a la normalidad, nueva o añeja, no puede estar basado en ese tipo de incertidumbres”.

SUBESTIMACIÓN (DESESTIMACIÓN). Lazcano Araujo señala que aún subestimando los casos y decesos en México, como ha ocurrido en otros países, es la misma experiencia internacional la que genera dudas y cuestionamientos sobre los datos oficiales.

“Por ejemplo, la insistencia que muchos seguimos teniendo en relación a la aplicación de pruebas… no es por éstas en sí mismas, sino porque proporcionan una idea más cercana a la realidad de la proporción de infectados”. Recordó que los países que hicieron más pruebas —Alemania, China, Corea del Sur— son los que mejor controlaron la propagación de la pandemia, y son quienes han estado dispuestos a abrir, con timidez, una serie de actividades productivas, aunque los nuevos casos ascienden.

“El gobierno está sobrepasado y pienso que hay un rango de incertidumbre brutal; dada la experiencia de China, EU y Alemania, el retorno a las actividades productivas debe darse con un cuidado extremo. No termino de entender el empeño del doctor ­López-Gatell en no hacer más pruebas y decir que no son importantes, cuando que la mayoría de los investigadores apuntan en otro sentido. Es obvio que tenemos un gobierno que no necesariamente atiende lo que opinan los investigadores científicos”.

Las pruebas diagnósticas, puntualiza, serían un elemento base para planear el retorno a lo que el Presidente llama, “con un eufemismo enorme, la ‘nueva normalidad’”. No obstante, muchos en la comunidad científica, agregó, piensan que en realidad atravesamos por una época de incertidumbre, “donde están los rescoldos de la epidemia, listos para volverse a encender. Por ello, reanudar actividades es, a todas luces, prematuro”.

No obstante, acota el científico, también es cierto que no podemos permanecer indefinidamente confinados y que la economía exige una restauración de las actividades normales, pero la verdad de las cosas es que “vivimos un momento que está lejos de ser el que más nos tranquilice”. Regresar a la “normalidad” requiere sólidas bases científicas y técnicas, por lo cual no es trivial su solicitud y la de la comunidad a abrir la investigación “privada” de Conacyt. “La respuesta es clara: aún estamos a tiempo de que se implemente un retorno, pero que se llame de forma abierta a los investigadores de diferentes áreas para decidir cómo hacerlo”.

La UNAM, ejemplifica, cuenta con su Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, donde se representan diferentes visiones de las disciplinas involucradas. Aunque hay puntos de vista distintos, añade, se llevan a cabo discusiones abiertas. El ahora miembro de la Academia de Ciencias de América Latina, refiere que se necesita de todo el conocimiento para atajar la actual pandemia, puesto que si bien han ocurrido otras más letales, “éste es un caso inédito e intensificado por la globalización y la comunicación entre grupos humanos”. Escenario que, conjuntado con la invasión de hábitats, pérdida de biodiversidad y consumo energético, es nuestra añeja, presente y, probablemente, futura realidad.

► A través del canal de YouTube de El Colegio Nacional, hoy a las 18:00 horas se transmitirá la conferencia Pandemias: un diálogo entre un jurista y un biólogo, a cargo del exministro José Ramón Cossío y Antonio Lazcano, miembros de la institución, como parte del ciclo Viernes viral. Más información a través de sus redes sociales.