El Reino Unido supera los 32 mil muertos por COVID-19

El Reino Unido elevó hoy la cifra total de fallecidos por COVID-19 en hospitales, residencias y domicilios hasta 32.065, tras registrar 210 nuevas muertes, informó el Ministerio británico de Sanidad.

El Ejecutivo del conservador Boris Johnson divulgó hoy los detalles técnicos de su plan, que prevé que esta semana comiencen a regresar al trabajo los empleados en sectores como la manufactura, la construcción, la logística y la distribución en Inglaterra.

Se recomienda además por primera vez que los ciudadanos se cubran el rostro en espacios cerrados en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad con otras personas y cuando entren en contacto con individuos con quienes no conviven.

A partir de esta semana se podrá hacer ejercicio al aire libre tantas veces al día como se desee en Inglaterra, si bien esas actividades continuarán restringidas a una vez al día en Escocia, Irlanda del Norte y Gales.

En junio, el Gobierno evaluará una reapertura limitada de las escuelas. Espera retomar entonces tres cursos escolares (preescolar, primero y sexto de primaria) y permitir tutorías para alumnos de secundaria, cuyas clases regulares no se reiniciarán al menos hasta septiembre.

La reapertura de los comercios no esenciales tampoco se prevé al menos hasta junio, si bien no se han avanzado detalles a ese respecto, mientras que la posibilidad de que funcionen peluquerías, restaurantes, pubs y cines no se revisará al menos hasta julio.

El Ejecutivo ha avanzado además que impondrá una cuarentena de 14 días a los viajeros que lleguen al Reino Unido en avión para evitar nuevos contagios desde el exterior.

La medida se comenzará a aplicar dentro de algunas semanas, si bien no hay un calendario detallado, y tendrá algunas excepciones, que se aplicarán a personas que se desplacen por motivos de seguridad nacional o para cumplir las "obligaciones internacionales" del Reino Unido.