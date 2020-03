El reto en prótesis no sólo es hacerlas mejores, sino más baratas: Ajelet Álvarez

Cada día, en México se practican 35 amputaciones, de acuerdo con la Academia Mexicana de Medicina. El número acumulado de personas que han perdido una parte de su cuerpo, por amputaciones derivadas de accidentes o enfermedades, suma 780 mil, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la cifra crece por complicaciones de la diabetes y otras enfermedades crónicas.

A ese grupo de personas que ha sufrido la pérdida de alguna parte o una función de su cuerpo ha dedicado tiempo, esfuerzo, conocimiento y emociones Ajelet Itiel Álvarez Bustamante, Licenciada en Órtesis y Prótesis, de la Escuela Superior de Rehabilitación del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y profesora en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Las órtesis y prótesis son dispositivos externos que las personas usan en una parte de su cuerpo. La diferencia es que una órtesis —que, por ejemplo, puede ser una férula, corsé o plantilla— va a alinear, corregir o asistir un movimiento. En cambio, la prótesis va a sustituir la función de un órgano que se haya perdido —las hay externas, como las piernas, brazos y manos, o internas como los corazones artificiales y rodillas.

Ajelet Álvarez explica que vivimos en uno de los momentos de mayor esplendor en la tecnología de órtesis y prótesis, por los grandes avances que hay en el diseño y desarrollo de nuevos materiales y equipos para recuperar movilidad, pero también subraya que no sirven de mucho esos avances si la gente no puede comprarlos y usarlos de manera cotidiana.

“Es curioso porque de niña no sabía que existía una carrera especializada en prótesis y órtesis, pero cuando veía a niños con unas mangueritas en las piernas —que llamamos twisters— pensaba ‘yo quiero usar de ésos’ porque creía que eran una especie de propulsores y que a mí me gustaría tener algo así. Ahora sé que esas mangueritas o twisters son una órtesis para girar las caderas cuando los niños tienen las puntas hacia adentro. Con el paso del tiempo descubrí que las prótesis y órtesis sí provocan en las personas una evolución porque les devuelven movimiento, los sacan de un estado de abatimiento y les permiten conseguir cosas que pensaron que no alcanzarían”, dice la especialista que también labora en el sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

VUELTAS DEL DESTINO. Nacida en la Ciudad de México, pero residente desde sus primeros años de vida en Texcoco, Estado de México, Ajelet Álvarez ha tenido un recorrido profesional y humano singular, que ha incluido atender a personas en el primer CRIT de Teletón, en Tlalnepantla, y en los centros de la Dirección General de Rehabilitación del DIF, así como formar a las nuevas generaciones de fisioterapeutas en la UNAM.

Hija de un fisioterapeuta y sobrina de doctores, durante la juventud deseaba intensamente estudiar la carrera de medicina, pero no tuvo la fortuna de entrar a la universidad que se propuso en el momento que se lo propuso. Esa sacudida del destino le permitió conocer una carrera que no ha sido suficientemente difundida hasta ahora pero que cambia muchas vidas; la Licenciatura en Órtesis y Prótesis, que imparte la Secretaría de Salud, a través del INR.

“Ha sido una carrera maravillosa que le ha dado mucho sentido a mi vida y muchas satisfacciones profesionales, pero sobre todo humanas”, indica la especialista que ha sido testigo de la evolución de las prótesis, desde que se hacían con moldes de yeso y piezas talladas a mano, hasta las actuales prótesis que se hacen con escaneo por computadora e impresoras de tercera dimensión o 3D.

“Una de las cosas más inquietantes para mí ha sido trabajar con niños y descubrir todo el poder y la energía que ellos tienen cuando tienen que trabajar para aprender a usar una prótesis, pues es muy grande su deseo de moverse. También ha sido muy impresionante trabajar con adultos que, cuando recuperan alguna función perdida, me han expresado que han recobrado las ganas de vivir e incluso en alguna ocasión alguien me dijo que yo era una de las personas más importantes de su vida. Escuchar eso te genera una gran responsabilidad. Cada caso es diferente y también hay que reconocer que en ocasiones no se consigue lo que se buscaba. Lo que sí sabemos es que la rehabilitación es una experiencia individual, no es masiva ni industrial”, dice a este diario Álvarez Bustamante.

“La parte más importante de nuestro trabajo como protesistas y ortesistas es determinar cuál es el dispositivo adecuado para la persona que estamos atendiendo de acuerdo con muchos factores como edad, actividad, peso, pero sobre todo los objetivos que ellos mismos quieran alcanzar. En todo esto también incluye la parte económica, pues determina los componentes que se podrán obtener y la manera como se trabajará para adaptarlo a la persona”, indicó

Ajelet Álvarez dice que en el futuro se vislumbran retos importantes pero lo imprescindible es estimular el trabajo interdisciplinario, con ingenieros, programadores, mecatrónicos, médicos y fisioterapeutas. Eso podrá ayudar a desarrollar prótesis y órtesis que solucionen caso por caso y que provoquen transformaciones en quienes las reciban.