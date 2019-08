El Salamanca echa a Marco Rodríguez; no quiso ser prestanombres

El club Salamanca de la segunda división B de España despidió ayer al exárbitro mexicano Marco Antonio Rodríguez como su director técnico tres días después de haberlo presentado y fue un día antes de que el equipo enfrentara al Arenas de Getxo en jornada inaugural de la temporada.

Por su parte, Rodríguez reveló que se va del Salamanca porque sólo lo querían utilizar de prestanombres y cuando se negó, “todos se me echaron encima. Querían imponerme un segundo entrenador, sin título (José Luis Trejo), yo quería traer alguien español, pero con título para poder dirigir. Quería hacer las cosas mejor. Soy capaz de escuchar capacidades de mejora, pero el entrenador soy yo, y yo tomo las decisiones”, dijo .

De parte del Club Salamanca se limitó a agradecer su trabajo durante estos días y le desea todo lo mejor en el futuro.

Marco Rodríguez destacó que fue Trejo quien puso la condicionante: “Al que me pusieron de segundo entrenador dijo que conmigo no entrenaba más, que ni siquiera tenía el título. Pero yo tampoco le quería a él en mi equipo y no acepté ser sólo el rostro”.

Aclaró que los únicos mexicanos que pueden dirigir en España, “somos Javier Aguirre y yo. El título de entrenador Grado Superior o UEFA PRO debe ejercerse con profesionalismo y ética. Un genuino entrenador no vende al mejor postor su inversión de años de preparación”, subrayó.