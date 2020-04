El SARS-CoV-2 no se transmite a través de los alimentos

El nuevo coronavirus no se contagia a través de los alimentos, explicó el profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, Mauricio Rodríguez.

“Los alimentos no se contaminan tanto por el coronavirus. Debido a las características químicas de los mismos, el virus se lastima y ya no puede permanecer mucho tiempo dentro de la comida”, mencionó a través del sitio UNAM Global.

“Actualmente, no tenemos ningún dato que apoye esta creencia, pues el virus se reproduce en algunos animales y humanos, pero no en los alimentos. Hay bacterias, hongos y levaduras que sí que crecen en los alimentos y nos pueden provocar toxiinfecciones, pero el virus de la COVID-19 no lo hace.

El vocero de la Comisión Universitaria para la atención de la emergencia por coronavirus aclaró que de todos modos las personas enfermas con síntomas respiratorios no deben participar en su preparación debido a que pueden contaminar diversas superficies y utensilios de cocina al tener contacto con éstos y ser un factor de transmisión de la enfermedad COVID-19 u otras.

LIMPIAR EMPAQUES. Sin embargo, advirtió que en el caso de la comida empaquetada, por ejemplo la que se recibe a domicilio, lo recomendable es limpiar los envases antes de consumir los alimentos.

“La comida preparada que se pide a domicilio sí pudiera representar un riesgo, no por lo que lleve dentro sino por el hecho de que hay superficies de uso común que todos van a ir tocando, desde la persona que lo empaque, quien arme el pedido, quien lo transporte y entregue”, mencionó el académico.

En ese sentido, señaló que ninguna persona con fiebre, tos, catarro, entre otros síntomas, debe participar en estos procesos.

“Cuando los alimentos que se piden, llegan a la casa, se pueden reducir los riesgos limpiando los empaques externos, bolsas, cajas, con un trapo con agua y cualquier limpiador casero, no es necesario algo especial. Se limpian por fuera las superficies y se dejan reposar dos a tres minutos”, añadió Mauricio Rodríguez.