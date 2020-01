El SAT, ahora instruido a investigar si las Afores son “justas”

Ya se sabe cuál será la gran tarea, en corto plazo, de Raquel Buenrostro, ahora que es titular del SAT: iniciar un estudio a fondo del sistema de pensiones, que revele el funcionamiento de las Afores, que determine si su operación ha sido la adecuada, la “justa”, y si los ahorros de los trabajadores correspondientes a la subcuenta de vivienda, es decir, el dinero captado por el Infonavit, han sido manejados con eficacia. Ahora se entiende la decisión del presidente López Obrador al cambiarle la encomienda a la operadora de la centralización de las compras del gobierno federal.

En las mañaneras, una cosa lleva a la otra. Mientras que, por un lado, el empresario Ricardo Salinas Pliego recibe el beneficio de la duda por los “supuestos adeudos” fiscales –se hace un cotejo del verdadero monto, ataja el presidente- uno de los propósitos hacendarios del 2020 consiste en darle materialidad a la reforma constitucional que prohíbe las condonaciones fiscales a “altos contribuyentes”.

Pero lo importante, lo de verdad importante, es que desde el SAT se hará un estudio a fondo acerca del sistema de pensiones nacional, y, en particular, del modo en que se han manejado las aportaciones de los trabajadores a la subcuenta de vivienda, es decir, el dinero que debería usarse para comprar casa y que, en muchos casos, se ha quedado en manos del Infonavit hasta que el empleado se jubila y lo reclama.

Le interesa al presidente López Obrador esa revisión del sistema de pensiones y jubilación, arreglos aparte a los esquemas de operación del Infonavit. “Los ahorros son sagrados”, opina. Y se queda pendiente, para preguntarle al director del instituto, qué ocurre con las aportaciones de los trabajadores que fallecen: ¿se está devolviendo ese dinero a las familias?

Del mismo modo que el presidente agarra una bola cómoda para hablar de lo que le interesa realmente con respecto al SAT, batea sin contemplaciones la posibilidad de opinar acerca del reto electoral de 2021. No va a meterse, dice, en las perspectivas de Morena para esos comicios. “El presidente no debe ser jefe de partido, de movimiento; debe ser jefe de estado; más aún, de Nación”.

El lanzador en turno insiste: Pero, ¿no es mala cosa que los partidos hayan frenado en el Congreso la reducción de sus percepciones, habiendo tanta gente pobre? ¿No es eso corrupción?

“Buena pregunta”, concede López Obrador. Ya hubo una iniciativa que no prosperó, reconoce. Pero de la jerga beisbolera extrae una frase clásica: esto no se acaba hasta que se acaba, y puede haber nuevas iniciativas que insistan en esa reducción.

Es decir, tarde o temprano, la propuesta de la reducción presupuestal a los partidos políticos volverá a aparecer.

Los días de asueto le inyectaron optimismo al presidente. Opina, nada menos, que esta es una “época de oro”, un momento estelar de la historia nacional, en materia de conciencia política, de voluntad ciudadana para participar, para opinar y para decir lo que está mal. Por eso, una vez más, les pide ayuda, que denuncien la corrupción, lo que no está bien, lo que no funciona.

De entre las muchas historias que el diálogo en las mañaneras le ponen en las manos, una llama la atención: en Chiapas hay un personaje que se dice aún delegado del ISSSTE. ¿Es eso posible? ¿A quién no le han avisado que dejaron de existir esas figuras administrativas? La metáfora del elefante reumático y mañoso es un recurso gráfico –y ni cómo dudarlo, certero- para estos casos. Ahora, es el problema de insumos hospitalarios en Chiapas; al rato puede ser en cualquier otra parte. El presidente asegura que se han encontrado medicamentos en farmacias comerciales aún con la marca del ISSSTE. Por eso quiere que le ayuden, que le cuenten.

“La corrupción permeó; el gobierno estaba echado a perder”. Hasta ahí, no hay novedades. Es la frase de siempre. Pero hay un detalle: “Así como la mayoría de los trabajadores son responsables y honestos, hay quien se dedica a medrar”.

El presidente continúa su camino usual. Asegura que hay y habrá presupuesto para medicamentos para el sistema de salud, y para quienes no tienen seguridad social.

Pero esta vez ha distinguido entre los miles de servidores públicos que a diario hacen su trabajo con seriedad y honradez, de los que no. Después de un año, esas generalizaciones que tanto lastimaron y desacreditaron, parecería que muestran otro entorno.

Es eso, tal vez, que se llama realidad.

No le ha ido mal al presidente en esta mañanera. Sale con un libro nuevo, cedido por un reportero: una compilación de los materiales de Wikileaks que mencionan a México. Ha salido a colación, porque Julien Assange, que se deteriora en una cárcel británica, es puesto ante la mirada de López Obrador. El dueño del libro le pide un gesto solidario para el célebre activista de la Web. Lo consigue.

El presidente se manifiesta a favor de su liberación. Pide el libro. Lo examina. Si una virtud tiene Assange en su carrera, dice, es haber mostrado cómo funciona el sistema mundial; exhibió su naturaleza autoritaria.

“Aquí hay materiales”, dice, “que hablaban de nuestra lucha, cuando estábamos en la oposición”. “Son reales, puedo probarlo”. Llama a considerar la liberación de Assange.

-¿Me lo das?, dice refiriéndose al libro.

El reportero pone buena cara. Claro que se lo regala.

Para no tenerlo, el presidente conoce bastante bien el libro.

Lo dicho: una cosa lleva a la otra. Le piden que fije posición ante los aumentos de impuestos que muchos gobiernos estatales anuncian, pues la austeridad federal les pega y hay menos dinero que antes.

Pero ahí sí López Obrador es categórico. Nosotros no tenemos la culpa. “Ahora ya todo es por la austeridad. No se hacen las cosas por la austeridad. Pero no es cierto que se tengan que aumentar los impuestos porque se les redujo el presupuesto. Se les entregaron los recursos que les corresponden por le. No se vale que nos echen la culpa”.

De hecho, agrega el presidente, no está respondiendo a una pregunta de una periodista: le responde a los gobernadores que ya instrumentan aumentos de impuestos. “Es una decisión de los gobiernos locales, argumentando que no tienen recursos porque no se les entregaron o se les redujeron, y eso no es cierto. Hay un problema estructural, que no es culpa necesariamente de los que ahora gobiernan: hay gobernadores como los de Chihuahua y Nayarit, que recibieron los estados quebrados. Les estamos ayudando, en la medida de lo posible, y les recomendamos que apliquen la política de la austeridad republicana, porque hay problemas económicos y siguen con gastos extravagantes, viajando, usando el helicóptero, rodeados de alcahuetes y lambiscones; siguen pagando bastante publicidad”.

Inevitable volver sobre el avión presidencial, como ejemplo de ajuste presupuestal: “la misma compra del avión es un acto de corrupción, porque sirve solamente para vuelos largos”.

Pero los gastos superfluos es uno de los temas preferidos. Y aprovecha. “Lo mismo pasa con las universidades. A los maestros les pagan poco, pero en otras cosas se exceden. Hay mala administración”. Manda a la fuente a indagar sobre los cacicazgos universitarios.

¿Dónde está lo superfluo en las universidades? El presidente tiene su lista: “Eventos con gastos pagados, viáticos, gente que viene de todo el mundo; congresos, seminarios, viajes. Se termina el dinero en eso y ya no hay para pagar a los trabajadores. Y entonces es “¡Dame!” Pero no, porque somos administradores de los recursos de los ciudadanos”.

Y ahí le para. Se va hacia su gira de fin de semana, por cinco estados, para visitar pueblos originarios. Pero la queja, el reclamo, es hoy para las universidades que gastan en congresos internacionales, en estancias, en intercambio académico; la mitad de la vida de cualquier universidad seria. ¿Qué es lo que no le gusta al presidente?

