El segundo año

Se ha venido sosteniendo por diversos medios y expertos que la fuerza política del presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en su segundo año gobernando, y gobernando bien, ha generado altas expectativas, y este bono democrático con el que cuenta debe de aprovecharse y aclarar cualquier duda que ponga en entredicho si estamos ante un Presidente fuerte en lo político.

Lo que es una certeza es que es un gobierno altamente observado por propios y extraños, y este segundo año de gobierno veremos desde defensas férreas que harán de esa administración, hasta voces críticas cuestionando todo; ése es uno de los costos que deben asumir, aprender que ya no están más en campaña y que ahora serán sujetos de fiscalización, de la obligada transparencia, pero sobre todo de la opinión pública, cuyos logros o decepciones serán inversamente proporcionales a las expectativas.

El ejemplo de su propuesta de la llamada cuarta transformación permite vislumbrar un tanto sobre los alcances políticos y hasta conceptuales de su idea de gobierno, compararla con otros momentos relevantes de nuestra historia se antoja arrogante, pero también con un tinte de frase de campaña que un programa de acción. Porque sus defensores por más que expongan sus elementos mínimos no dejan de ser ambiguos a la vista del ciudadano, porque como sea suena a que ya como país debemos apoyar al gobierno actual.

Cierto, AMLO sigue en su segundo año de gobierno con números positivos, y muy positivos. Con una aprobación superior a la mayoría de antecesores pero que ya no está en campaña, es decir, ya no necesitan hacer promesas, ya no requieren de declaraciones beligerantes, ahora estamos ante el representante del Poder Ejecutivo, del lado de las instituciones con elementos legales y objetivos.

Este gobierno ya por segundo año ejerce presupuestos, ideas, planes, políticas, hace acuerdos, genera negociaciones a fin de minimizar los conflictos, porque de eso se trata el ambiente democrático, de encontrar salidas institucionales a potenciales zonas de conflicto, atrás quedaron las promesas fáciles, ha llegado el tiempo de gobernar y para ello se requiere más acciones que saliva, la crítica estará a la orden del día, tendrán oposición, tendrán plumas ácidas, habrá desacuerdos, incluso errores, eso lo sabemos todos, pero son ellos los que deben de comenzar por aceptar que esta arena que se estrena en su segundo año de gobierno es una arena de realidades, realidades urgentes de resultados para este 2020.

Economista

@DrLuisDavidFer