El Senado anda muy activo en pro de los animales no humanos

Cuando se abandona a un animal, además de tratarse de

una acción por entero mierda y cobarde, téngase presente

también que es la mejor enseñanza para que los demás

sepan qué hacer, cuando quien les enseñó el

caminito al igual les estorbe.

En el Senado de la República andan muy afanosos a favor de proteger la vida de los animales no humanos y yo, ¡encantada! Primero, el pasado jueves 27 de febrero subió a tribuna la panista Guadalupe Saldaña, a fin de presentar un Punto de Acuerdo que por cierto le fue aprobado de inmediato, donde se pide a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Recursos Naturales estar en alerta y solicitar información al gobierno de los Estados Unidos de América, sobre el estatus del “procedimiento de consulta” tras la solicitud de la tribu de los Makah, que no sólo está reclamando que se le permita realizar cacería aborigen sobre ballenas grises que compartimos, a objeto de matar 2/3 ejemplares por año, sino que a la par y como llevan infinidad de tiempo sin hacerlo, se les concedan rutinas de entrenamiento que implicarían el lanzamiento de un aproximado de 150 arponazos (y a ver quién los va contando) sobre ejemplares que de esta forma terminarían sufriendo acoso, persecución y violenta separación de madres y crías hasta llegar a una muerte agónica indescriptible, lo que tenemos que impedir a toda costa, al tratarse de los mismos individuos que año con año y felizmente para ellos y nosotros, visitan los mares mexicanos… sus santuarios. De ahí el angustioso llamado de la legisladora al que me adelanté, cuando en noviembre pasado y desde este humilde espacio lancé un primer aviso sobre esta circunstancia, esperanzada en que si no es ahora, con la dupla Ebrard-Delgado en RE, no sé con quién. La legisladora logró, asimismo, que se emitiera una Nota Diplomática dirigida a sus pares estadunidenses, señalándoles el impredecible impacto que tal autorización causaría en las poblaciones de ballena gris y en la economía de las comunidades costeras fuertemente convencidas de que la derrama monetaria por el avistamiento ballenero es in-fi-ni-ta-men-te superior a los recursos comerciales obtenidos por su matanza.

Por su parte, la senadora verde Alejandra Lagunes presentó una sencilla pero substancial iniciativa por la que adicionando una fracción al artículo 22 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se permitiría que las actividades destinadas a la preservación de las especies de flora y fauna silvestres en peligro de extinción e incluidas en la normatividad relativa, se consideren prioritarias para el otorgamiento de estímulos fiscales. Bien y, ya como exquisitez…

Resulta que a pesar de que desde hace casi un año nos debe la aprobación de la impecable iniciativa que presentó para prohibir la fabricación, importación y comercialización en México, de cualquier producto cosmético probado en animales directa o indirectamente, el senador morenista Ricardo Monreal se sacó de la manga otra propuesta que a primera instancia suena no sólo estupenda sino harto indispensable, pero cuya justicia y viabilidad quedan en entredicho partiendo de que al aplicar vía Código Penal Federal, castigando con penas en moneda y cárcel el abandono de animales domésticos y silvestres bajo manejo humano, se están omitiendo los usos y costumbres de la todavía muy primitiva y amplia zona rural mexicana, sin relegar que además, para poder acreditar ese preciso hecho, mayormente con base en una inadecuada definición para “animal abandonado”, se tendría forzosamente que contar, entre otras acciones, con el universo real (no estimado) de cada individuo bajo esa condición, conocer su ubicación exacta y, desde luego, hacerlos poseedores de un método imperdible de identificación unívoca que los reconociera hasta en calidad de cadáver. ¿Estamos?

De otra forma será una disposición injusta incluso para la fauna descrita, pero… permítaseme analizar con calma el proyecto que apenitas recibí ayer, ya que Monreal suele ser muy atinado y a lo mejor quien está mal en sus apreciaciones soy yo. Seguiré entonces sobre este tema, agradeciendo cualquier aportación.

NOTA: la semana pasada escribí mal el apellido materno de la MP que hizo posible que quien mató con saña a la perrita conocida como LA GÜERA, terminara en la cárcel. Ofrezco disculpas a Miryam Montero MONGE, no Monza.

producciones_serengueti@yahoo.com

marielenahoyo8@gmail.com