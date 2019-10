“El ser humano llegará a Marte, pero no se quedará”: Jan Wörner

El director general de la Agencia Espacial Europea (ESA), Jan Wörner, está convencido de que el ser humano viajará a Marte porque la curiosidad forma parte de “nuestro ADN”, pero espera que no sea resultado de “no haber cuidado lo suficiente la Tierra”.

“Creo que el ser humano irá a Marte porque siempre hemos hecho lo posible por alcanzar nuevos límites: cruzamos el Atlántico, escalamos las montañas más altas, llegamos a lo más profundo del océano... Está en nuestro ADN descubrir nuevos sitios e ir allá donde nadie ha ido antes”, dijo el máximo responsable de la ESA en el marco del I Congreso del Espacio, celebrado esta semana. En ese escenario, no obstante, varios expertos coincidieron en que esa misión, al día de hoy, es impensable por los riesgos que conlleva para la salud y porque no se tienen datos suficientes sobre cómo afectará la radiación, el aislamiento o la falta de gravedad al cuerpo humano.

“Estoy seguro de que llevaremos a gente a la superficie de Marte, pero, ¿se quedarán? Creo que no. No veo una colonización de Marte para el futuro porque no es un lugar tan placentero como la Tierra y habría que vivir en tiendas de campaña siempre”, explicó el alemán.

Además, es optimista respecto al futuro y no considera positivo el mensaje que lanzó el físico Stephen Hawking de que el ser humano tendrá que abandonar el planeta.

“Eso da cierta excusa para no cuidar la Tierra. Primero debemos cuidarla y, por curiosidad, después, ir a la Luna (como tiene previsto hacer EU en 2024) y a Marte para hacer experimentos e investigar. En un futuro aún distante, podremos ir mucho más lejos”, agregó Wörner, quien reconoció que “ahora mismo” no se está haciendo “suficiente” para impedir que ese pronóstico se haga realidad.

“Incluso la peor crisis climática en la Tierra es mejor que el clima en Marte, así que hay que trabajar por cuidar nuestro planeta”, apuntó.