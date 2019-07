El tema de Carlos Urzúa lo utilizan los adversarios : AMLO

La inseguridad es el único tema con sustento para atacar al gobierno federal, admitió el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien tocó de nuevo el tema Carlos Urzúa y consideró que éste es utilizado por adversarios.

“En términos políticos, nuestros adversarios piensan que, agarrando temas en contra de nosotros… ¿cuáles temas?, Lomelí, Urzúa, recesión económica, ¿cuál otro?, el aeropuerto, sí, y un tema que sí hay motivo de fondo, la inseguridad, quieren que nos enganchemos en eso. No, estamos buscando la transformación del país y estamos muy conscientes que hay oposición”.

La referencia al exsecretario de Hacienda como contrincante se dio cuando se preguntó al mandatario sobre las críticas en torno al aeropuerto de Santa Lucía:

“Respeto los puntos de vista. Nada más que nosotros tenemos una política y significa transformación, no simulación. Les recomendaría a nuestros adversarios que leyeran mi libro La Salida, que se escribió hace dos años. Ahí viene lo que estamos haciendo. ¿Por qué se extrañan? Entiendo que es mucha la nostalgia por el neoliberalismo. ¿De qué se extrañan si la gente votó por un cambio verdadero y quieren que acabe la corrupción?, ¿qué pensaban, que iba a llegar aquí y me regodearía con ser el presidente, con la parafernalia del poder y sería monedita de oro?”.

Dichos y reproches de Urzúa en la revista Proceso fueron respondidos en Palacio Nacional…

—¿Qué les dice a aquellos que están preocupados por las observaciones del exsecretario? —se le cuestionó.

—Pues que no se preocupen, vamos bien en todos los campos, y no daremos ni un paso atrás en la transformación, ni siquiera para tomar impulso. Puede que me vean demasiado optimista, pues en efecto, lo estoy, porque vamos avanzando más de lo que imaginaba, nos ayudó tener mayoría en el Congreso, no nos ha costado mucho ajustar el marco legal a las nuevas circunstancias.