El terror de caminar por Indios Verdes

El paradero de Indios Verdes y sus alrededores se ha convertido en un sitio conflictivo para quien transite por ahí; sin embargo, el lugar resulta aún más peligroso para las mujeres, de acuerdo con usuarios y vecinos de la zona.

Mujeres que utilizan y pasan a diario por el Cetram comentaron a Crónica que a pesar de que la Guardia Nacional hace rondines, ellas continúan sintiéndose inseguras.

Y es que comerciantes ambulantes, camioneros, taxistas y civiles les gritan piropos ofensivos, las miran lascivamente e inclusive dentro del Metro o el camión les hacen tocamientos.

Karina tiene 26 años y desde hace 5 años recorre a diario la estación y sus alrededores y lamentó que las condiciones en las que se encuentra el lugar contribuyan a que se sienta insegura al transitar por Indios Verdes.

“Tengo muchísimos años pasando por aquí diario y aunque ahora hay más policía yo me siento insegura por las noches y es que casi no hay luz en varias partes y hay partes en las que hay camiones estacionados que crean lugares ocultos de la visibilidad donde pueden asaltarte o hasta pasarte algo peor”, comentó.

Al igual que Karina, Brenda, de 20 años, utiliza el Metro Indios Verdes para llegar a su universidad y expresó sentir miedo al salir de esa estación por las noches.

“En varias ocasiones me he topado con personas sospechosas al salir por el acceso B del Metro e inclusive en una ocasión una persona que al parecer me siguió desde el andén, me siguió hasta la calle y se me acercó para preguntarme mi nombre y decirme que otras veces ya me había visto lo que sin pensar me hizo correr lejos de él, metiéndome al Oxxo de la esquina hasta que mis padres llegaran por mí”, recordó la joven.

Debido a dicha experiencia comentó que su madre diariamente va a recogerla hasta esa salida del Metro para evitar que pueda ser víctima de algún delito.

Pese a que desde mediados del año pasado la Guardia Nacional en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana han implementado operaciones de vigilancia con el objetivo de disminuir el índice delictivo en la zona, usuarios mencionaron que los robos con violencia en calles aledañas al Metro continúan ocurriendo.