El Tri festejó 51 años de rock con invitados de lujo

La noche de este sábado se llevó a cabo el festejo número 51 de El Tri de Álex Lora. El escenario que fue testigo de la majestuosa presentación, fue la Arena Ciudad de México.

La agrupación tiró la casa por la ventana, pues no solo se limitó a la presencia de la banda en el escenario, si no decidieron compartir en manera de exposición, artículos originales que a lo largo de estos más de 50 años han sido parte de la misma. Dos grandes calaveras simulando ser Alex y Celia Lora daban la bienvenida al recinto; pinturas, cuadros, premios, posters de las primeras presentaciones de la banda y un pasillo de guitarras folclóricas pintadas a mano alusivas a El Tri formaban parte de la expo.

En punto de las 21:00 horas, las luces del lugar se apagaron, y tras un performance denominado de electrónica prehispánica, El Tri, salía al escenario.

“¡Viva México cabrones!” fueron las palabras con las que Álex Lora recibió a los más de 18 mil asistentes que se dieron cita en el coloso del norte de la Ciudad de México. Con dos pantallas al centro del escenario, dos a los costados y la pantalla propia de la arena al centro del lugar, captaban la energía del rockero que desbordaba a cada minuto del show: “La raza más chida”, seguida del Himno Nacional Mexicano que Álex Lora animó a entonar y luego “Todo sea por el rock & roll” fueron las rolas que dieron inicio a la gran fiesta de rock.

“Gracias a toda la banda que vino a celebrar los 51 años de El Tri de México, en especial a toda la banda de Ciudad Nezahualcóyotl y a toda chilangolandia está noche pararemos hasta que el cuerpo aguante”, expresó Alex Lora.

“Santa Martha”, “Chilango” e “Inmigrante” sonaron para darle la bienvenida al primer invitado de la noche: “Hay un cuate muy talentoso en las calles de Coyoacán que es un virtuoso con los instrumentos, él es llamado El Hombre Orquesta, se llama Tonatiuh y quiero que lo reciban con un fuerte aplauso”, y así apareció tocando él mismo guitarra, armónica y acompañamiento, para después dar vida a “Chavo de onda”.

Acto seguido y sin dejar que el ánimo decayera, los siguientes invitados fue La Auténtica Santanera de Gildardo Zarate que con una interpretación peculiar por parte de Álex Lora de La Boa, fueron muy bien recibidos por el público, seguido también por “El Rey”, “Vino y mujeres” y “El último trago”, canciones originales de José Alfredo Jiménez.

La noche estuvo plagada de canciones de todas las etapas de la agrupación, desde Three Souls In My Mind, hasta su más reciente producción titulada “Queremos rockear”, que la noche sirvió de pretexto para su presentación oficial.

El concierto transcurría con alegría y emoción reflejada en cada uno de los presentes que no paraban de corear, bailar, y recordar las canciones que muchos de ellos disfrutaban en años de su juventud. “Oye Cantinero” y “Lucila” fueron las piezas musicales donde Pocholo, actor y amigo de la banda, subió a tocar la armónica, instrumento característico en algunas de las rolas de la agrupación.

El Tri es todo un fenómeno dentro de los diferentes ámbitos de la sociedad mexicana, con rolas contestatarias, irreverencia, y su peculiar manera de manejar el escenario, toca temas sociales, políticos y religiosos, que como hace más de 50 años siguen siendo vigentes en el público mexicano.

Cirilo, interprete español, subió al escenario para cantar “R'N'R Express”. La noche estaba en uno de sus puntos más altos para así recibir a Las Víctimas del Dr. Cerebro que enloquecieron y pusieron aún más ambiente dentro del lugar, “Vampiro” y “Abuso de autoridad” hicieron retumbar a la Arena, Ranas Flores guitarrista de Las Víctimas, con gran energía y entusiasmo se aventó al público y dedicando palabras de agradecimiento a Álex Lora, se retiraron del escenario.

El momento nostálgico de la noche fue cuando en las pantallas apareció la foto de Álex Lora con el recién fallecido intérprete José José que a manera de Homenaje interpretó “El triste”, uniéndose al unísono todo el recinto congregado.

“Metro Balderas” acompañada en la batería por la músico Flor Amargo, no dejo de mostrarse emocionada por ser parte del festejo. Algunos de los invitados también fue la banda de ska La Tremenda Korte y el rockero Charlie Monttana, interpretando “Tu mamá no me quiere” desatando la locura del lugar.

Rubén Albarrán de Café Tacvba, hizo lo propio con “Todo me sale mal”, encaminando así, a la parte final del majestuoso festejo por los 51 años de El Tri.

“Pobre soñador”, “Perro negro”, “Nostalgia”, “Cuando tú no estás” y “Las piedras rodantes” dieron fin al festejo de poco más de 4 horas donde Alex Lora y El Tri dieron muestra a su público que después de 51 años pueden seguir diciendo: “...Y qué viva el rocanroool”.

