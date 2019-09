El Tri y Los Estrambóticos se echan palomazo por 50 años del Metro

“Fue en la estación del Metro Balderas, donde quedó la huella de nuestro amor… Fue en la estación del Metro Balderas, ahí quedó embarrado mi corazón…”.

De forma sorpresiva y sin anunciar, Alex Lora y el Tri, aparecieron en un modesto escenario que se instaló en la Glorieta de Insurgentes.

Y es que la agrupación de rock se unió a los festejos por el 50 aniversario del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

De inmediato, el sitio se atiborró de jóvenes y adultos. En una pausa, el cantante aseguró que “estamos en un país que no escucha”, en referencia a la violencia contra las mujeres.

El reventón comenzó cerca de las 13:00 horas, y de ahí comenzaron a escucharse rolas como “Metro Balderas” y “Perro negro y callejero”.

Luego Lora celebró: “Estamos muy felices de festejar los 50 años del Metro”.

Lora y sus músicos estuvieron en el escenario una hora aproximadamente, tiempo suficiente para desquiciar a las cerca de mil personas congregadas. Durante ese tiempo, el líder de la agrupación hizo un repaso de sus éxitos musicales.

“Cielito Lindo”, “Que Viva el Rock and Roll”, “Metro Balderas”, “A.D.O” fueron algunas de las rolas que interpretó.

“¿Estamos siendo felices? Qué bonito el Metro, ahí no aceptan borrachos ni culeros”, lanzó Lora, quien en respuesta recibió una rechifla de apoyo, por lo que preguntó, ¿“Estamos felices”?

“¡Vamos con esos aplausos! Con ganas cabrones”, pidió el cantautor, mientras recordaba que El Tri también está celebrando medio siglo de vida.

Informó que se presentarán el 12 de octubre en la Arena Ciudad de México. “Con este concierto cerramos este aniversario y empezamos el 51. Bueno eso esperamos, porque está de la chingada la situación en el país”.

Para cerrar el espectáculo apareció en el escenario Chela Lora, quien interpretó junto a su esposo “Ni Una Más” en honor a las mujeres que luchan por la equidad de género y “Las Piedras Rodantes”.

“¿Están contentas las chavas?”, preguntó el roquero, al agregar que cuando le dijeron que la tocada sería en la Glorieta de Insurgentes pensó: “ojalá no salgan las viejas encabronadas. Aplausos a todas las que están aquí. A ver cabrones apláudanles”.

“Quienes no aplauden es porque no les gustan las viejas y los que no cantan es porque no se saben las rolas”, afirmó Lora para enseguida entonar “Pobre soñador”.

El rockero fue insistente en su pregunta “¿Estamos felices?”, a lo que la gente sólo le pedía que continuara. “Sé que en esta parte debo sacar la bandera, pero no lo haré. Sólo diremos: ¡Viva Villa!, ¡Viva Zapata! Y chinguen a su madre nuestros pinches gobernantes ratas”.

Y entre risas apuntó: “Aquí es donde ustedes tienen que decir: que chinguen, que chinguen”.

“¡Viva México cabrones! y que ¡Viva el rock and roll!, recuerden que la música es un deporte”, apuntó Lora, mientras sostenía su guitarra.

Y continuó con “Contigo me conformo” y “Ni una más”, siendo este último tema con el que el músico alzó la voz contra los feminicidios en el país.

“Como dice la canción: ‘ni una más’ no debemos permitirlo, hay que cuidarlas”.

Después comenzó a despedirse del público, en ese mometo ya extasiado y prendido por las rolas.