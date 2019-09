El turismo ante el Primer Informe de Gobierno

2019 será otro bueno año para el turismo en México. Habrá, se sabe desde ahora, cifras positivas, esto a pesar de que las autoridades sector tengan otros paradigmas. La ubicación en el ranking mundial por número de visitantes ya no es la prioridad ni se usa como propaganda política como en el pasado, lo que se busca es optimizar la oferta para aumentar la derrama, ya sea porque los visitantes extiendan sus estancias o porque gasten más.

Además, un punto que las nuevas autoridades del sector defienden es que las cifras de ahora son reales, no infladas como las que heredaron. El nuevo gobierno a través de Miguel Torruco sostiene que en el pasado hubo corrupción hasta en las estadísticas turísticas. Se presentaron datos que no resisten el más mínimo análisis. Hubo mano negra. Se inflaron resultados por propaganda. Ahora hay sintonía real entre lo que se dice en los discursos de la dependencia y las cifras que maneja el INEGI

La inquietud en la industria es si esta inercia positiva se mantendrá en los próximos años, cuando comiencen a sentirse los efectos de la falta de promoción por lo menos en los términos que se hacía antes de la Cuarta Transformación. Las cosas para el turismo cambiaron el año pasado, todavía es pronto para saber si será para bien, pero ése es el deseo compartido, no porque nos interese la suerte de algún político en particular, sino porque el turismo es factor de estabilidad en el país por los empleos que genera y las divisas que capta. Turismo o caos es la disyuntiva para varias entidades del país, lo planteo sin exagerar, ya que es la realidad.

El turismo tuvo un turbulento inicio de sexenio. El nuevo poder hegemónico se hizo sentir de manera contundente ocasionando un largo periodo de desconcierto derivado de decisiones como la cancelación del proyecto del aeropuerto de Texcoco, el lanzamiento de la alternativa de Santa Lucía, la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y el proyecto del Tren Maya. Lo único tangible es que el CPTM desapareció, los demás son hasta ahora, proyectos.

El rasgo más destacado del turismo en el Informe de López Obrador es que ya no es una, sino dos, las dependencias encargadas de hacer el reporte, a saber la Secretaría de Turismo de Miguel Torruco y la de Relaciones Exteriores de Marcelo Ebrard. Funcionarios estatales de turismo y empresarios del ramo ahora tienen que acudir a dos ventanillas distintas. Y es que la cancillería, como si no tuviera chamba suficiente tratando de contener al energúmeno Donald Trump y con Ebrard representando a AMLO en todos los eventos internacionales —porque López Obrador no quiere salir del país—, a pesar de eso, decía, ya asumió tareas de promoción turística ante la desaparición del CPTM.

El solo planteamiento causa escalofrío porque aunque a primera vista parezca sencilla, la promoción turística, hablo de la profesional, es una tarea compleja que requiere especialistas con años de experiencia y huellas de mil batallas. La gente de la cancillería está en estos días recibiendo cursos de introducción al tema. No quiero arruinar la fiesta pero cuando comiencen a dominarlo será 2024 y ya estaremos en la quinta transformación.

Hace unos días se realizó la primera sesión del Consejo de Diplomacia Turística que sirvió, a decir de la información oficial, para fortalecer la relación del sector público con el privado y mostrar la intención de trabajar en equipo. El mérito real fue juntarse, porque funcionarios y empresarios andan, o andaban —no lo sé—, por carriles diferentes. Presidieron los secretarios Torruco y Ebrard y asistieron empresarios como Alemán Magnani, Braulio Asurga Losada, Azcárraga Andrade y Andrés Conesa, entre otros. Un rasgo sensato fue el nombramiento del subsecretario de Calidad y Regulación de Sectur, Humberto Hernández Haddad, como coordinador general de la Secretaría Técnica del Consejo de Diplomacia Turística, por un año, porque el siguiente la Secretaría Técnica corresponderá a Relaciones Exteriores, con lo que habra terminado la pasajera sensatez.

El titular de Sectur, Miguel Torruco, abundó en que gracias al trabajo realizado con la Secretaría de Hacienda y el SAT, se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación el cobro del Impuesto Sobre la Renta y el IVA a las plataformas de hospedaje, lo cual repercutirá en cada estado en tener mayores ingresos para su promoción turística. Asimismo, comentó que con la operación Toca Puertas, con el apoyo logístico de Aeroméxico, en lo que resta de este año visitará China y varias ciudades de Estados Unidos para dar a conocer nuestros productos, seguir teniendo presencia y organizar viajes de familiarización, con la diferencia de que se les invitará directamente, sin ninguna agencia de por medio, y se les pondrá en contacto con los destinos que los recibirán.

El nombramiento de Miguel Torruco generó la expectativa de que el turismo pondría manos a la obra desde el primer minuto del sexenio. Un funcionario con más de cuatro décadas de experiencia tanto en el sector privado, como en el público y el académico. No habría necesidad de una curva de aprendizaje pues se trata de un viejo lobo de mar. Pero Torruco y todos se toparon con un abrupto cambio en las reglas del juego. La Sectur recibió golpes severos en materia de austeridad y sin el dinero del CPTM la capacidad de gestión del titular se redujo. Torruco se vio ante la condición de hacer más con menos, de hacer más con casi nada. Con perseverancia e imaginación ha logrado mantener la nave del turismo lejos de los riscos, pero todavía hay riesgos tangibles y muchos de los más viejos de la industria, el primero de septiembre todavía tienen cara de desconcierto.

La mejor noticia del sector en la víspera del Informe fue el lanzamiento de la Estrategia de Promoción y Digitalización Turística de México que tiene como eje la plataforma digital integral VisitMéxico. El ambicioso proyecto se presenta como gran legado del gobierno para la promoción turística. El evento de presentación sirvió para conocer las metas de la 4T para este sexenio. En el 2024 va por 55 millones de turistas internacionales y una derrama de 31 mil 600 millones de dólares. Que así sea.