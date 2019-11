El último testamento de Dan McCafferty hace eco en su trayectoria

El cantante escocés de la exagrupación legendaria Nazareth, Dan McCafferty lanzó el pasado 18 de octubre su tercer álbum solista titulado Last Testament (El Último Testamento), un disco personal que muestra canciones reflexivas como “You and Me”, “Tell Me” y “Sunshine”, sin perder su estilo rockero; son temas dedicados al amor como lo describe en el canal de youtube EarMusic.

El álbum Last Testament cuenta con 14 pistas en la que incluye un tema acústico adicional de la canción “You and Me” en donde se encuentra “un álbum completo, lleno de estilos líricos y musicales. Hay canciones rockeras como ‘My Baby’ y ‘Bring It On Back’, este lanzamiento se encuentra una nueva libertad para explorar vías de creatividad”, explica el músico.

Para este disco, McCafferty invitó a su excompañero, el bajista Pete Agnew, a participar en el proceso creativo de “Sunshine”, además trajo al compositor checo Karel Mank, quien fue el responsable de la producción del disco. Con el trabajo terminado afirmó que atraería a nuevos públicos.

“Last Testament es un álbum excepcional único, que sorprenderá, desafiará y deleitará a innumerables admiradores en todo el mundo. Son canciones tiernas de amor”, señaló McCafferty

El compositor sufrió una enfermedad pulmonar obstructiva crónica conocida como EPOC (o COPD por sus siglas en inglés) durante el proceso del álbum Rock n Roll Telephone, lanzado el 3 de junio de 2014, por lo que se convirtió en el último trabajo que realizó con la banda Nazareth.

Dicho padecimiento lo alejó de los escenarios por completo, recluyéndolo a un proceso de recuperación. De modo que sus compañeros dieron por hecho su salida como vocalista de la agrupación, marcando así la incorporación del cantante Linton Osborne, como integrante de la banda.

“Todavía parece haber algunas dudas sobre el estado de Dan en la banda (en 2014), así que para dejar las cosas claras de una vez por todas: Dan ha dejado oficialmente la banda ya que ya no puede tocar en vivo debido al hecho de que sufre de EPOC. Dan es ahora excantante de Nazareth, y Linton (Osborne) es el vocalista actual y permanente”, informó la banda en ese entonces.

Desde su primeros dos discos en solitario Dan McCafferty (1975) y Into the Ring (1987), marcó su talento y logró posicionarse nuevamente dentro de la escena musical. Siendo Last Testament, una muestra más de su entrega y dedicación.