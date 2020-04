Turismo: El viaje está dentro de nosotros

La cuarentena no supone quedarse cruzado de brazos. Quiere decir trabajar sin cercanía física, pero se pueden y deben hacer labores digitales para estar listos para cuando el juego se reanude.

No hay fecha precisa para que eso ocurra, mas hay que prepararse desde ahora para que no nos tome por sorpresa porque, al menos en el caso del turismo, todos los países competidores están velando armas, con cubrebocas y juntas virtuales, pero alistándose para lo que viene, que será, lo advertimos desde ahora, una carrera vertiginosa por llenar los espacios que hoy están vacíos.

México no se quiere quedar atrás. No puede hacerlo porque el turismo representa casi el 9 por ciento del PIB y es el principal generador de empleo para mujeres y jóvenes que de otra manera no tendrían un ingreso. En la semana, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, los secretarios de Turismo de los estados y empresarios del ramo sostuvieron una larga videoconferencia para establecer la estrategia digital que se implementará para contener los desfavorables efectos de la Covid-19 en el sector turístico en el país.

El titular de la Sectur expuso que nos encontramos ante una pandemia mundial cuyos daños económicos serán incalculables, y en la que la industria del turismo está siendo una de las más vulnerables. Por lo tanto, a todos los participantes les hizo un llamado a la unidad y a trabajar de la mano, hoy más que nunca, para salir adelante, “como lo hemos demostrado los mexicanos en los momentos difíciles que se nos han presentado”.

La Secretaría de Turismo, a través de la plataforma VisitMéxico y en conjunto con el Comité de Crisis del Consejo de la Diplomacia Turística —conformado junto con la Secretaría de Relaciones Exteriores—, la Unión de Secretarios de Turismo de México (Asetur), Concanaco-Servytur y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), diseñaron una estrategia digital para el sector turístico del país, para llevarse a cabo durante esta contingencia sanitaria. Esta estrategia ya se ha socializados con los principales líderes del sector turístico en México, escuchando sus recomendaciones y retroalimentación, para poder ajustarla y tener una visión sólida y clara sobre el desarrollo de la misma.

Desde la perspectiva del Secretario, en estos tiempos de crisis sanitaria, es de suma importancia que como país mandemos un mensaje de unidad y empatía al mundo, y desde hoy nos enfoquemos en estar listos para cuando la fase de recuperación inicie”, aseguró. Por tal motivo se diseñaron tres fases de comunicación de esta estrategia digital, cada una con su propio mensaje: Inmediata, Intermedia y de Recuperación. La fase Inmediata conlleva el mensaje: “Nos vemos pronto”, y tiene como objetivo ayudar a la contención de crisis y sutilmente continuar con el posicionamiento de México, al decir que nos reencontraremos para enamorar a nuestros visitantes.

La fase Intermedia, de empatía, tiene el lema: “El viaje está dentro de nosotros”. La etapa de crisis varía en cada nación, por lo que hay un desfase respecto a cómo se está viviendo la contingencia en nuestro país y en los mercados estratégicos o prioritarios para el turismo. En tercer lugar está la fase de Recuperación, con el lema: “México te necesita”. Sobre este punto, señaló que después de un proceso de distanciamiento y aislamiento, distintas audiencias buscarán una salida, por lo que México estará preparado para ese momento con la mejor estrategia.