El virus del COVID-19 puede vivir hasta tres días en diversas superficies

También vive en el aire durante horas, señala estudio publicado en The New England Journal of Medicine. Científicos compararon al actual virus con el SARS-CoV-1, el cual no tuvo el actual éxito de propagación. “Más preocupantes serían los utensilios, platos y tazas que podrían ser manejados por una gran cantidad de personas en una cafetería”.

Un estudio de investigadores de diversas instituciones de EU señala que el virus del COVID-19 puede sobrevivir entre dos y tres días en superficies plásticas y metálicas, así como por varias horas en el aire; por otra parte, en superficies de cobre sobrevive alrededor de cuatro horas. Además de las recomendaciones regulares para evitar contagios como mantenerse en casa, lavarse las manos constantemente y evitar tocarse el rostro, los especialistas enfatizan la limpieza de superficies y objetos que utilizamos constantemente, como nuestros dispositivos electrónicos y teléfonos móviles, los cuales pueden guardar gran cantidad de microorganismos.

El estudio Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1 —publicado en The New England Journal of Medicine— señala que el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV-2), causante del COVID-19, fue detectable en aerosoles en hasta tres horas, mientras que en cartón hasta 24 horas y hasta dos o tres días en plástico y acero inoxidable. Los resultados proporcionan información clave sobre la estabilidad del SARS-CoV-2, y sugiere que las personas pueden adquirir el virus a través del aire y después de tocar objetos contaminados.

Anteriormente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había estimado que el tiempo de supervivencia en las superficies era de “unas pocas horas a unos pocos días” con base en la investigación de otros coronavirus. Sin embargo, éste es el primer estudio realizado por científicos en un laboratorio para evaluar el virus real que causa la actual pandemia.

Los investigadores compararon cómo el medio ambiente afecta el SARS-CoV-2 y el SARS-CoV-1, causante del SARS y que ahora circula por todo el mundo. Éste emergió en China e infectó a más de ocho mil personas entre 2002 y 2003 y fue erradicado por el rastreo intensivo de contactos y medidas de aislamiento de casos. No se han detectado casos desde 2004.

El SARS-CoV-1 es el coronavirus humano más relacionado con el SARS-CoV-2, por lo que fungió como parámetro del actual estudio. Los dos virus, refiere, se comportaron de manera similar, lo que desafortunadamente no explica por qué el causante del COVID-19 se ha convertido en un brote mucho más grande.

“La rápida expansión de este brote es indicativo de una transmisión eficiente de persona a persona. El nuevo virus se ha detectado en muestras del tracto respiratorio superior e inferior de pacientes, con altas cargas virales en muestras del tracto respiratorio superior”, señala el artículo. “Por lo tanto, la transmisión del virus a través de secreciones respiratorias en forma de gotas o aerosoles parece probable. La estabilidad del virus en el aire y en las superficies puede afectar directamente la transmisión del virus, ya que las partículas de éste deben permanecer viables el tiempo suficiente después de ser expulsados del anfitrión para ser tomados por uno nuevo”.

Los investigadores plantean que el SARS-CoV-2 ha generado más casos debido a que las personas infectadas podrían estar propagando el virus sin reconocer o antes de reconocer los síntomas. Esto haría que las medidas de control de enfermedades que fueran efectivas contra el SARS-CoV-1 fueran menos efectivas contra su sucesor.

Otra de las observaciones de los científicos fue que, a diferencia del SARS-CoV-1, la mayoría de los casos secundarios de transmisión del virus del SARS-CoV-2 parecen estar ocurriendo en entornos comunitarios en lugar de entornos de atención médica. Sin embargo, los entornos sanitarios también son vulnerables a la introducción y propagación del SARS-CoV-2, y la estabilidad de éste en aerosoles y en superficies, probablemente contribuya a la transmisión del virus en entornos sanitarios.

CONDICIONES REALES. Por otra parte, un artículo publicado por la NPR de EU, escrito por Allison Aubrey, señala que si bien estos datos corresponden a un estudio de laboratorio con las condiciones controladas, en un ambiente común y corriente podría durar menos.

“La luz ultravioleta puede ser un desinfectante realmente poderoso y obtenemos mucha luz UVA del sol”, señala Daniel Kuritzkes, experto en enfermedades infecciosas del Brigham and Women’s Hospital. “La luz solar directa puede ayudar a disminuir rápidamente la infectividad de los virus en las superficies”, añade.

Todavía se desconoce mucho sobre la supervivencia del virus en otros tipos de superficies como la ropa o las alfombras. Kuritzkes dice que según investigaciones anteriores, parece que “las superficies planas y las superficies duras son más amigables con los virus que las telas o las superficies rugosas”.

Por otra parte, refiere, la comida probablemente no es un factor de riesgo importante. “Esto se debe a que la mayoría de las infecciones por el nuevo coronavirus comienzan con el sistema respiratorio, no con el tracto digestivo. Entonces, la infección se produce al contagiarse el virus con las manos y luego tocarse los ojos, la nariz y la boca. Más preocupantes serían los utensilios, platos y tazas que podrían ser manejados por una gran cantidad de personas en una cafetería, por ejemplo”.