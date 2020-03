“El Vive ya no nos considera, porque no nos arrodillamos”

La legendaria agrupación mexicana, Tijuana No! cumple tres décadas de activismo musical y se alista para celebrar su aniversario en el marco del 90´s Rock Music, evento en el que compartirá escenario con La Cuca y La Lupita, el próximo 15 de mayo en el Frontón México.

“Nos sentimos agradecidos por esos 30 años de poder compartir escenario con estas grandes bandas que forman parte de un sello característico de México. Durante mucho tiempo hemos coincidido en varios festivales y estos años también nos permitieron convertirnos en amigos, más allá de ser compañeros de escenario, estuvimos juntos en ciudades como la capital del país, Tijuana o Guadalajara”, comentó a Crónica, Alejandro Zúñiga.

Las tres agrupaciones forman parte del listado de proyectos que grabaron con Culebra Records, sello creado por Humberto Calderón –integrante de la exbanda Neón–, con la finalidad de impulsar al talento nacional que se mantenía en la escena underground mayoritariamente, y de la que más tarde surgió el llamado “boom del rock en español en México”, formado a mediados de la década de los 80 y principios de los 90, por exponentes como Caifanes, Maldita Vecindad, Santa Sabina, Aterciopelados o Fobia.

“Durante todos estos años hemos notado la evolución de cada banda, aunque ya no con el sello de Culebra, sino con sus propios sellos u otras discográficas independientes. Así nos mantenemos vivos y contemporáneos, y qué mejor que hacerlo ahora a través de un festival en el que podemos unir a gente de la vieja escuela con las nuevas generaciones. Es un privilegio formar parte de esta historia”, expresó el músico.

No obstante, la música no es lo único que permanece de aquellas glorias, sino la esencia de una escena que luchó por ser escuchada y se aferró a sus ideales, abriéndose paso como pudo, creando las primeras disqueras independientes en un esfuerzo por no extinguirse.

“El legado de nuestra generación cobra relevancia también en la manera en cómo se dieron nuestras experiencias dentro de la industria nacional. Gracias a este tipo de compañías (disqueras) pudimos difundir nuestra música y que la escena creciera, esto eventualmente ayudó a las bandas que surgieron posteriormente”, comentó el baterista.

“Con la llegada de la tecnología los músicos ya no tuvimos que depender de las productoras transnacionales que, aunque ayudaron a difundir la música nacionalmente y a nivel Latinoamérica, tuvimos que sacrificar nuestra música para poder darla a conocer. Cuando firmábamos un contrato, la compañía disquera se quedaba hasta con un 85% o 90% y a la banda le correspondía de un 8% a un 15% de las ganancias. Ahora con la tecnología puedes grabar en tu propio estudio y dar a conocer tu música a través de las plataformas digitales. La industria de la música nos apoyó hasta cierto punto, pero a la fecha ellos tienen los derechos de cierta parte de nuestra música. No somos malagradecidos, simplemente es un sistema que así funciona”, reconoció.

Actualmente, aunque la industria musical ha evolucionado y crecido exponencialmente, existen aspectos culturales que continúan mermando la libertad de expresión, creando nuevas formas de censura: “Nosotros siempre hemos criticado lo que acontece. No sólo fuimos censurados por el gobierno, sino por las difusoras de televisión, de radio o medios de comunicación, incluso por los mismos promotores que pensaban que éramos muy radicales, así que nos cerraban las puertas”, recordó.

“Pero con las plataformas digitales se dio la libertad de expresión para todos, sin embargo, aunque ya no se les censure, ahora se les amenaza, se les secuestra o se les mata, como sucedió con los ambientalistas. Cuando uno protesta siempre existe ese riesgo. En el caso de Tijuana No! seguimos con esa lucha, siempre creímos en nosotros, nunca dimos a torcer nuestro brazo ni nos vendimos, por Televisa ni por nadie. Y seguimos haciéndolo, siendo obreros de la música. Muchas bandas no lo hicieron, fueron hipócritas”, criticó.

“A nosotros ya no nos invitaron a tocar al Vive Latino desde la última vez que participamos en 2010. Durante estos diez últimos años hemos tocado en una infinidad de festivales donde nos ha ido muy bien, el Vive Latino ya no nos ha considerado quizá también porque a nosotros no nos interesa presentarnos en un evento patrocinado por Coca Cola. Quizá por eso Manu Chao nunca vino al Vive Latino, porque se da cuenta de qué clase de transnacionales mueven la onda. Así que probablemente por eso nos hicieron a un lado, porque nosotros continuamos con nuestra voz de frente y no arrodillados, diciendo las cosas como son”, enfatizó.

El pasado 26 de septiembre del 2019 Tijuana No! lanzó al mercado “Va por los 43 [Ni perdón, ni olvido]”, a propósito del quinto aniversario de la desaparición forzada de los normalistas: “Seguimos viviendo las mismas injusticias, si escuchas los temas de Tijuana No!, de hace 30 años, ahora las cosas están peor: el clima, la migración, las injusticas, la pobreza. Así que los temas siguen estando vigentes, de alguna manera u otra”, denunció Zúñiga.

“A nadie le gusta la censura y esperemos que las bandas que surgen ahora con un mensaje de denuncia social, sigan con esa lucha. Nos da gusto notar que cada vez hay más gente solidaria con ese tipo de temáticas y aplaudimos eso. Creo que ahora tenemos mayor oportunidad de protestar y decir cosas importantes de denuncia social”, añadió.

Por ello, adelantó que el próximo viernes 15 de mayo aprovecharán para, además de tocar sus icónicos temas, presentar al público nuevas canciones: “La música corresponde a una época, sin embargo, no hay edad para la música, ésta nunca dejará de existir. No se trata de pensar que la calidad de las bandas de antes era mejor que las de ahora, porque hay muchas nuevas bandas haciendo cosas increíbles con diversas propuestas musicales que enriquecen bastante a la escena y eso es lo importante”, aseguró.

“El que existan este tipo de eventos con bandas de la época, como La Cuca o La Lupita, es para generar estos reencuentros con la música. Es la oportunidad de reunir a las bandas que en su momento formaron parte del coctel musical diario de toda una generación, así que considero que tiene su validez y que perpetúa la historia musical de nuestro país”, concluyó.