Elena Álvarez-Buylla

Sigue sorprendiéndonos por lo que parece, a todas luces, una débil voluntad para acercarse a toda la comunidad científica y no sólo a los que por una u otra causa quieren estar bajo el paraguas de la 4T, aun cuando esto obligue a actitudes leguleyas, como utilizar los plazos legales para que no se cumpla una resolución judicial que protege al Foro Consultivo Científico y Tecnológico. En lugar de buscar los fondos para que ese espacio funcione, dictan de facto su muerte en el presupuesto federal, al no dotarlo de recursos, y al juez le dirán que para cuando hicieron esto, las audiencias para atender los recursos legales del Foro se habían pospuesto. Sí, así es, una directiva de Conacyt con cerebro de coyotito de explanada delegacional.