Elia Suleiman, entre sueños, silencio y humor

El cineasta abrió las actividades de FICUNAM con su documental It must be heaven.

"Desde que era niño soñaba con una vida mejor. Como no tenía muchas opciones, empecé a decirle a la gente que iba a ser cineasta”, recordó el director Elia Suleiman, de origen palestino, pero con ciudadanía israelí, al dar marcha atrás a su memoria a su natal Nazaret, donde, cuando era niño, sólo había una sala de cine.

Siendo adolescente, se trasladó a Londres para evitar una orden de detención por supuestas actividades delictivas. Allí conoció al escritor británico John Berger, pero sobre todo la obra de este autor llamada Modos de ver que, asegura, le abrió el mundo: “Me di cuenta de que era muy bueno contando historias. Podía hacer reír a la gente, y llorar también. Tenía un efecto en el que me escuchaba”, expresó el cineasta durante una conferencia magistral realizada en el marco del Festival Internacional de Cine de la UNAM (FICUNAM), que abrió actividades con su aclamado documental It Must Be Heaven.

Más tarde, en 1982, emigró a Nueva York de manera ilegal y fue entonces que explotó su interés en el cine. Es Ozu, quizá, el mayor referente en la mirada de Suleiman, de quien se pueden identificar elementos en su filmografía: conflictos familiares y generacionales: “Fui a Nueva York por coincidencia. Estaba perdido, no sabía qué hacer. Hasta que un día fui a una retrospectiva de Yasujir” (Ozu) y lo descubrí como un cineasta que usaba un lenguaje cinematográfico sencillo. Fue la primera vez que tuve la sensación de que podía hacer algo”, dijo.

Ahora, con 30 años de carrera tiene claro su manera de entender el cine: “Escribo lo que veo, lo que observo. Algo que me llama la atención, puede ser un sonido, una imagen. Una coreografía potencial, una especie de baile. Escribo notas, las voy juntando y luego me siento y empiezo a soñar acerca de la potencialidad de estas notas y en lo que se pueden convertir”, comentó.

Sin embargo, con el paso del tiempo descubrió que el contexto violento de su país lo llevó a entender de manera diferente conceptos como el humor, para usarlos en el cine; “el humor te muestra lo político o lo desesperado de una situación, y mientras más desesperación, más humor hay en ella. Y esto asusta porque hace que te rías más fuerte de estas realidades que estás viviendo. Es un indicador del peso de los tiempos”, enfatizó.

Finalmente, destacó que hay otros conceptos importantes en su cine, “el silencio tiene algo interesante, intrigante. Es un lenguaje muy poderoso que puede ser interpretado hasta el infinito. Puede ser también un poco intimidante. El silencio te pone en un lugar central, te hace que medites sobre ti mismo. Te conviertes en un individuo y no en un número más”, dijo.

Al final, ve en el cine una forma de unidad social, “esto de soñar despierto es lo que te pone en un espacio interior profundo, y en este sitio es donde empiezas a tener una conexión con el resto del mundo”, concluyó.