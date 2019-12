Elimina Senado fuero a legisladores federales en diversos delitos

De nueva cuenta, el Senado le enmendó la plana a la Cámara de Diputados y a propuesta de Morena, rechazaron la minuta enviada por la Colegisladora donde se pretende mantener el fuero a diputados federales y senadores y solo eliminarlo al Presidente de la República y gobernadores.

Por 97 votos en contra, cuatro a favor y cuatro abstenciones el Senado incorporó de nuevo el hacer extensivo a diputados y senadores el catálogo de delitos por los cuales pueden ser juzgados al igual que el Presidente de la República y gobernadores como traición a la patria, actos de corrupción, delitos electorales, abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, y homicidio doloso.

Lo mismo por feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Fue el presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, el morenista Eduardo Ramírez quien pidió al pleno votar en contra de la minuta de Cámara de Diputados que deja fuera a los legisladores para poder ser enjuiciados y procesados y sólo amplía causales al Presidente de la República.

“Y aprovechó para hacer desde la tribuna un llamado enérgico, respetuoso y firme a los diputados federales de Morena: que no traicionen los principios del movimiento, que no traicionen lo que prometieron”, reprochó.

La minuta se regresó a la Cámara de Diputados, para su análisis.

TAMBIEN CONFIANZA CIUDADANA. El senado también aprobó la ley de Fomento a la confianza ciudadana que establece la creación de un Padrón voluntario de contribuyentes, en el cual se declarará estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y fiscales de acuerdo con la actividad económica que se desempeñe.

“Nos decían es que es para combatir la corrupción, fíjense que las únicas sanciones que tiene la ley, es para los que se inscriban en el padrón, yo no veo ninguna sanción para alguien que cometa un acto de corrupción, que, si llega un inspector, un verificador y me pide dinero, aquí no hay ningún supuesto, ninguno”, reclamó el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Mancera.