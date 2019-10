Eliminaremos a todos los elementos terroristas en Siria: Erdogan

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha manifestado que la operación que realiza el Ejército de Turquía, "junto con el Ejército Nacional Sirio, eliminará a todos los elementos terroristas en el nordeste de Siria".



En un artículo publicado este martes en la página de opiniones del diario The Wall Street Journal, Erdogan señaló que "desde el comienzo de la guerra civil siria en 2011, ningún país ha sufrido la crisis humanitaria resultante más que Turquía".



"Aceptamos 3,6 millones de refugiados -más que ningún otro país - y gastamos 40.000 millones de dólares para ofrecerles educación, asistencia médica y vivienda", indicó y añadió que "nuestra cultura de hospitalidad nos obligó a asumir la carga de albergar millones de víctimas de la guerra con poca ayuda de la comunidad internacional".



"Turquía llegó a su límite. Mi gobierno advirtió, repetidas veces, que no seríamos capaces de detener a los refugiados que van al oeste sin apoyo financiero internacional", expresó.



"Esas advertencias fueron a parar a oídos sordos cuando los gobiernos, más preocupados por evitar su responsabilidad, describieron como una amenaza lo que era una mera declaración de hechos", agregó.



"Ante la falta de un plan alternativo para lidiar con la crisis de los refugiados, mi gobierno concluyó que la comunidad internacional no actuaría, y por eso desarrollamos un plan para el norte de Siria", dijo.



La operación militar lanzada la semana pasada apunta a "poner fin a la crisis humanitaria, y encarar la violencia y la inestabilidad que están en la raíz de la migración irregular en nuestra región", explicó el presidente turco.



Los "elementos terroristas impiden que los refugiados sirios, incluidos unos 300.000 kurdos, retornen a sus lares", sostuvo.



"Nuestra misión es combatir, simultáneamente al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) junto con sus afiliados sirios y al grupo Estado Islámico", señaló Erdogan.



"Turquía no tiene conflictos con grupo étnico o religioso alguno", continuó. "Desde nuestra perspectiva todos los ciudadanos de la República Árabe Siria -los que no sean miembros de grupos terroristas- son iguales".



Según Erdogan, Turquía se opone a que se iguale a los kurdos sirios con el PKK, y que se equipare al grupo Estado Islámico con Islam.



"Nos aseguraremos de que ningún combatiente del EI salta del nordeste de Siria. Estamos preparados para cooperar con sus países de origen y con organizaciones internacionales para la rehabilitación de las esposas y los niños de los combatientes terroristas extranjeros", concluyó.