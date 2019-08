Elisa sobrevivió entre reglas confusas

Ella creció escuchando palabras que no le hacían sentido y en más de una ocasión se sintió insegura cuando se percataba de que los niños de su edad realizaban actividades que le resultaban difíciles de ejecutar, sino es que imposibles. A causa de esto llegó a dudar de su inteligencia, pues no entendía por qué era tan confuso asimilar lo que los demás decía, algo así como si le hablaran en otro idioma pero todavía peor, pues ella conocía el significado de las palabras pronunciadas.

Elisa Farías hoy día es una mujer que vive con el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), condición que le implica estar en constante contacto con profesionales de la salud mental, pues ella afirma, “el tratamiento es de por vida y multimodal”. En relación a esto último, explica que su química cerebral se mantiene estable con el consumo puntual, y bajo supervisión médica, de un fármaco. Además de esto, está adherida a dos esquemas de apoyo psicológico: la terapia cognitivo conductual, —que entre otras cosas le ayuda a identificar y prevenir situaciones de riesgo—, y la psicoeducación, pues comenta que cada persona con TDAH lo vive de manera distinta.

Cuando Elisa era niña, en la década de los ochenta, en el ámbito escolar y social casi no se sabía nada acerca de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, y si en pleno siglo XXI todavía se siguen discutiendo cuáles deberían de ser los modelos de atención para estos infantes, en aquel entonces era más complicado lograr un diagnóstico y tratamiento acertado.

Pese a cualquier adversidad, y un mundo que todavía hoy no comprende a niños, adolescentes y adultos con TDAH, las condiciones familiares de Elisa favorecieron a que se hiciera consciente de su padecimiento, y lejos ocupar su trastorno como un pretexto para omitir responsabilidades y obligaciones, ella se ha enfocado en buscar recursos con los que pueda vivir mejor.

Entre las múltiples autoridades académicas y científicas que han investigado y tratado el TDAH, Elisa se entrevistó con la doctora Josefina Ricardo Garcell, quien en el Instituto de Neurobiología de la UNAM, campus Juriquilla, dirige a un grupo de investigadores que evalúan la efectividad de la terapia de Estimulación Magnética Transcraneal Repetitiva (EMTR) en el manejo de TDAH en niños y adolescentes.

Parte del equipo de la Académica Ricardo Garcell, son los doctores Alethia Brunner y Jorge Sánchez, encargados de los protocolos de en adolescentes y niños respectivamente, quienes con los hallazgos de su investigación concluyen y afirman que las personas con TDAH tienen el mismo nivel de inteligencia (CI o coeficiente intelectual) en comparación con quienes no lo padecen.

“La única diferencia es que tienen mal manejo del tiempo y la conducta impulsiva y/o hiperactiva”, subrayan los investigadores.

La terapia. La Estimulación Magnética Transcraneal Repetitiva (EMTR) es un recurso terapéutico que se ha utilizado para diferentes padecimientos psiquiátricos y neurológicos, por ejemplo, otros miembros del equipo de la doctora Ricardo Garcell analizan la efectividad de este dispositivo en pacientes con Trastorno Obsesivo Compulsivo.

En el cerebro de las personas con TDAH hay una deficiente producción de dopamina y otros neurotransmisores, así como los receptores de estas sustancias químicas no trabajan adecuadamente. Por esta razón, la doctora Josefina Ricardo explica que existe la necesidad de generar estímulos que regulen la secreción y absorción de estas sustancias.

Al respecto, la doctora Alethia Brunner, quien lleva al protocolo de adolescentes, comenta que la EMTR consiste en colocar una bobina sobre la superficie de la cabeza, la cual emitirá estímulos eléctricos que generarán un campo magnético. “Nuestro cerebro funciona con corriente eléctrica, por lo que con la bovina podemos modular la estimulación neuronal para controlar los signos y síntomas del TDAH en adolescentes”, apunta Brunner.

Por su parte, el doctor Jorge Sánchez comentó que con los trabajos de investigación ya tienen identificadas que partes de corteza prefrontal necesitan ser estimuladas para lograr un mejor control de la sintomatología del TDAH. En relación a la corteza prefrontal (la central de mando del cerebro), apuntó que sin ser un dato concluyente, en estudios de imagen se ha observado que esta área cerebral es de menor tamaño en las personas con TDAH en comparación con quienes no lo tienen. Pese a que este hallazgo se obtuvo de la observación de imágenes a lo largo de los años, los especialistas apuntan que no es un indicador diagnóstico.

La EMTR es otro de los recursos que se suma al tratamiento del TDAH, atención que es fundamental para evitar que las personas desarrollen otros trastornos, es decir, si una persona con impulsividad y dificultad para concentrarse no recibe ayuda, podrá entonces también padecer ansiedad y depresión, entre otras alteraciones.

La EMTR ha mejorado la calidad de vida de Elisa, quien comenta que como mujer le ha costado más trabajo superar su condición mental. “Las luces, el ruido, son estímulos que me molestan mucho y que me pueden dispersar. Por eso, un 8 de marzo me di a la tarea de abrir una página en Facebook que titulé como Hablemos de Neurodesarrollo para compartir mi experiencia y la de otras personas que luchamos contra esta adversidad”, finalizó Elisa Farías.

10 de Octubre Día Mundial de la Salud Mental

Antes de reprender, etiquetar y medicar a un niño con conducta impulsiva (inquieto en extremo y ruidoso, por mencionar ejemplos), se tendría que diferenciar si se trata de deficiencias en la crianza de los hijos o si es algún desorden neurológico. En este sentido cabe destacar que los niños con TDAH, o trastornos asociados, no tienen el objetivo de hacer enojar a sus padres ni a otras personas.

TDAH en Niños y Adolescentes

Terapia EMTR, UNAM campus Juriquilla.

Dra. Anayely Organista Barrales

Facebook: @tdahninosyadolescentes

Tel: 55-7050-6047

Fundación Carlos Eduardo Almanza A.C.

Organización sin fines de lucro.

Orientación y apoyo a familiares y pacientes con TDAH

Facebook: @tdahirapuato

Correo: tdah.irapuato@gmail.com

Hablemos de Neurodesarrollo

Información y testimonios

@HablemosNeuro

Psicología Clínica y Aplicada

Tarifa preferencial para lectores de

La Crónica de Hoy.

Sitio: www.psyca.mx

Tel: 55-5916-0546

WhatsApp 55-7006-3020