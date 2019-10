Eliud Kipchoge

El fondista de 34 años se convirtió en el primer hombre en romper la barrera de las dos horas en la prueba de maratón, al correr los 142 kilómetros 195 metros en 1 hora 59 minutos 40 segundos. No obstante, la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF) no avalará su plusmarca mundial porque la alcanzó con ayudas externas no permitidas por el máximo organismo mundial. Esas ayudas incluyeron corredores liebres que le sirvieron para marcar el ritmo, además utilizó un vehículo cortavientos que también le marcó el ritmo con un láser sobre el asfalto. Pero Eliud es el dueño actual de la marca mundial de maratón con 2:01:39 que logró en el maratón de Berlín en el 2018, marca hasta ahora imbatida.