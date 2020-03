Ella sana con la mente

Justo en el momento en el que te ofuscas, cuando le permites al estrés que se apodere de la mente, también das pie a que se produzcan grandes cantidades de veneno en tu interior, con lo que te debilitas desde las entrañas, quedando vulnerable ante cualquier adversidad.

Por mencionar un ejemplo, es así como las células cancerosas del cuerpo humano aprovecharon “el momento flaco” para reproducirse sin control e invadir el páncreas, circunstancia que se empató o fue propiciada por los desequilibrios en la alimentación del paciente. De igual forma, las personas que padecen insomnio, dolores de cabeza y ansiedad son quienes están más propensas a que cualquier tipo de infección condicione su calidad de vida, y en caso de no contar con un sistema inmune fortalecido, hasta la propia existencia queda en vilo.

Dicho coloquialmente, el veneno que se produce como reacción al estrés es la hormona cortisol, la cual debilita el sistema inmunológico, con lo que las personas, además de ser proclives a que cualquier enfermedad se agrave, también pueden experimentar un juicio entorpecido o distorsionado, con lo que se dificulta la posibilidad de que se tracen y alcancen sus propias metas.

Hace 49 años, una mexicana comenzó a implementar una técnica de sanación que tiene como primer objetivo lograr la relajación, ya que esto es la base para lograr el autocontrol del cuerpo humano, equilibrio con el que al fortalecer el sistema inmune, se está en mejores condiciones para enfrentar a cualquier microorganismo infeccioso o evento estresante.

Esta técnica de sanación es el Método Silva, el cual fue creado por el estadunidense José Silva, conocimiento con el que la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo comenzó a cambiar pronósticos de muerte, y si no lograba la sanación del paciente, por lo menos enriquecía su calidad de vida.

Primeramente, en 1977, la Doctora Rivas fundó la Asociación Latinoam ericana de Desarrollo Humano (ALADEH) S.C. en la que cada mes se imparten cursos, talleres, tertulias y diplomados para el crecimiento personal, los cuales están dirigidos a niños, adolescentes y adultos. Utilizando el conocimiento y las técnicas del Método Silva, dos años más tarde (1979) se abren las puertas de Orientación Holística, institución de beneficencia que brinda apoyo médico, psicológico, de sanación y espiritual para las personas que ahí asisten.

La doctora Rivas Lacayo contó uno de los primeros casos que se atendieron durante la época de inicio, un menor de edad al que llevaría Houston para ser intervenido del corazón. Estando en México los papás no tenían ninguna alternativa con la cual atender a su hijo antes de la cirugía, por lo que lo pusieron en las manos de la Dra. Rivas Lacayo, quien junto con su equipo, lo único que hicieron fue darle sanación. Llegó la fecha de la cirugía y el niño fue trasladado a Houston, Estados Unidos, en donde los médicos ya no encontraron ninguna patología, por lo que la intervención ya no se efectuó. “Los doctores decían que había un error en el diagnóstico pero los papás sabían que solo había recibido el Método Silva”, rememora Rosita Rivas.

Dinámica mental. Al paso de los años, tanto en Aladeh como en Orientación Holística han colaborado voluntarios, psicólogos, médicos y distintos profesionales que mantienen al día a estas organizaciones. Las experiencias y trabajo desarrollado por la Doctora Rivas Lacayo y sus equipos, ha sido reconocido por prestigiados médicos del país como es el caso del doctor Víctor Lira Puerto, quien fuera el jefe de Oncología Médica en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

En su oficina de la colonia Roma, desde donde transmite en vivo para su canal de YouTube, la doctora Rivas comentó que al tratar a los pacientes ella se dio cuenta de que tenían algo en común, pues en su interior guardaban rencores, traumas o algún tema que les impedía sanar. Fue así como diseñó talleres para el manejo creativo de las emociones, fortalecimiento del autoestima, desarrollo de la espiritualidad y el poder del perdón.

Explicó que tanto las personas que acuden a sanación a Orientación Holística como quienes toman las capacitaciones que se imparten en Aladeh aprenden que la relajación es una actividad que tienen que realizar tres veces al día, por lo que representa una disciplina que se debe desarrollar para lograr la salud integral, tanto en cuerpo como en mente.

“Con la relajación se producen las endorfinas que controlan el dolor y reducen la cantidad de ácido láctico que ocasiona la ansiedad. Para obtener los beneficios que aporta el estado de tranquilidad se debe permanecer así por lo menos veinte minutos”, explicó Rosa Argentina.

Para lograr esto y otras habilidades, las personas necesitan tomar el curso básico de Dinámica Mental con el que además de que se logra manejar problemas tensionales como el insomnio y las jaquecas, las personas mejoran su memoria y les cuesta menos trabajo visualizar sus metas, con lo que logran su desarrollo personal. “Aquí decimos que esto es para estar mejor y mejor, tanto nuestros cursos como la sanación es para niños, adolescentes y adultos que quieran trabajar todos los días en su bienestar y mejora continua”, concluyó la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo.

¿DÓNDE ACUDIR?

ALADEH

Asociación Latinoamericana de Desarrollo Humano S.C.

Sitio: www.aldeh.com.mx

Facebook: MetodoSilvaMexico

Correo: evento@aladeh.com.mx

Whatsapp: 553-732-9104

Tel: 555-211-0303

Orientación Holística A.C.

Sitio: www.orientaciónholistica.com.mx

Facebook: Orientación Holística A.C.

Correo:

orientacionholistica2016@gmail.com

Tel: 555-286-4834

Rosa Argentina Rivas Lacayo

Sitio: www.rosaargentina.com.mx

Facebook: Rosa Argentina Rivas Lacayo Oficial

Soundcloud: Rosa Argentina Rivas Lacayo

Youtube: Rosa Argentina Rivas Lacayo TV