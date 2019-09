Eloy López

No es la primera vez que el secretario general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aparece en este espacio y sin duda no será la última. El motivo es el mismo de antaño, Eloy cree fielmente que los movimientos radicales funcionan para hacerse escuchar. Ayer (como usted podrá leerlo en nuestras planas interiores) la CNTE bloqueó los accesos a la Cámara de Diputados; afectando no sólo a legisladores, sino a cientos de empleados que laboran en el recinto legislativo e incluso niños que pertenecen al CENDI interno. Todos quedaron atrapados durante horas bajo la premisa magisterial de que "se deben respetar los acuerdos". ¿y los derechos de los demás?