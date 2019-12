Elsa y Elmar en El Plaza Condesa: Llega el fuego pero eres diamante

Desde hace varios años el público mexicano pide nuevos headliners para festivales y conciertos en el continente; si bien muchos de estos talentos siguen abriéndose paso, hay algunos que destacan no solo por su calidad musical si no por la emoción y pasión en el escenario que imprimen desde la primera canción.

Éste es el caso de Elsa Carvajal, mejor conocida como Elsa y Elmar, quien tenía una cita con el destino desde que en el mes de mayo se anunciara el concierto más grande e importante de su carrera en El Plaza Condesa y aunque pocos confiaban en que pudiera llenar este icónico recinto, lo logró.

Sumado a lo anterior, en septiembre Elsa fue nominada a los Latin Grammy como Mejor nuevo artista y en octubre la confirmaron para tocar en los festivales Estéreo Picnic de Colombia, Lollapalooza Chile, Lollapalooza Argentina y Pa’l Norte en sus ediciones de 2020.

Con todo este contexto ocurriendo previo a su concierto es difícil imaginarse el peso, responsabilidad y compromiso para una cantautora colombiana que estaba a punto de dar su concierto solista más relevante, pero sin duda el resultado y la respuesta del público fueron únicos.

La noche del 30 de noviembre, con entradas agotadas a tan solo dos días del evento, se llenó de una energía especial de la mano de Soy Emilia quien, con una guitarra y dos acompañantes en teclados y batería, fue la entrada perfecta gracias a sus letras melancólicas, logrando una atmósfera de tranquilidad previa a la locura que estaba por llegar.

Elsa salió y El Plaza explotó cuando “Millennials” comenzó; se veía en la gente una conexión especial disfrutando que una de sus cantantes favoritas llegara tan lejos: coreaban, saltaban, lloraban y hasta se quedaban en silencio susurrando sus canciones para poderlas sentir al máximo.

Por su parte Elsa no paraba de disfrutar el concierto: tres cambios de vestuario (todos llenos de brillo y color), visuales llamativos y un sonido perfectamente calibrado hicieron de “Planeando el tiempo”, “Baby us” y “Forma antigua” el complemento perfecto para el final de noviembre.

El concierto avanzaba y los invitados especiales no se hicieron esperar ya que Elsa cantó “Grecia”, una de las canciones que tocaba cuando llegó a nuestro país, de la mano de Daniel Me Estás Matando; además se subió Santiago, vocalista y guitarrista de Little Jesus, a cantar “Norte”.

Las canciones seguían conmoviendo a los asistentes, quienes disfrutaron “Alma sola”, “Puntos medios” y “Nadie va” con especial cariño, pero cuando sonó “Ojos noche” las lágrimas y emoción no se hicieron esperar gracias a los coros y pasión con los que Elsa transmitía sus bailes, saltos y sonrisas.

La velada terminó con “Eres diamante”, canción que da nombre a su más reciente disco, “Culpa, tengo” y “La ventana” que cerraron de manera contundente un set en el que Elsa no dejó de agradecer a su familia, amigos, y sobre todo a sus seguidores, el haberla acompañado desde hace tanto tiempo.

A veces nos cuesta voltear a ver el talento latino y proyectar a futuro, pero con conciertos como el de Elsa y Elmar podemos estar seguros que los próximos headliners latinoamericanos no tardarán mucho en llegar a la cima y sí, ojalá estemos ahí para verlos y disfrutarlos tanto como esta noche.

havh