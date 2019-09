Ely Guerra presenta Zion, su lado más sublime

El interior de una casa en Coyoacán alberga un quirófano emocional y creativo; el estudio de grabación de una de las mentes más sensibles y brillantes que México haya engendrado el 13 de febrero de 1972. Allí se concibió Zion, una obra conceptual que tardó seis años de gestación con una sonoridad experimental que a su vez evoca los aprendizajes de los últimos 10 años de vida de la compositora Elizabeth Guerra Vázquez, conocida simplemente como Ely Guerra.

Con esa franqueza y amabilidad que caracterizan a la regiomontana, abrió la puerta de su [sagrado] recinto para entablar una charla con Crónica, mediante la cual compartió el origen de Zion, éste tan esperado hijo que llegó para retarla como artista y confrontarla como mujer.

“Para mí fue un peregrinaje, fue tomar la decisión de entrar a un desierto muy personal, de encontrarme conmigo misma, de reflexiones muy profundas que por supuesto llegan con la edad y con un momento en el que actualmente vivo, aterrizas en los 40 años y a través de estos últimos siete años que me pasé escribiendo obviamente hay mucho conflicto”, dijo la cantante, en entrevista con Crónica.

“Este material habla de eso, de atreverse, entender que hay distintos momentos para vivir la vida. A nivel persona nunca quise casarme, siempre tuve muy claro no tener hijos, hay cierta soledad en mi vida que honestamente aprecio y me permite ser creativa, pero que también me confronta y habla de esta soledad y estas decisiones, y como cualquiera de mis discos, refleja el momento que estoy viviendo”, añadió.

Ely explicó cómo el título del disco es una analogía al monte de Sion, considerado bíblicamente como el lugar más alto, sublime y sagrado de Jerusalén.

“Le puse así porque creo que este tipo de expresión artística, de respeto a la música y respeto al instinto creativo, tiene que ver con la búsqueda de alcanzar mi propia cima, de llegar a mi propia montaña sagrada, a ese lugar que todos tenemos de manera individual. Me pareció una analogía muy hermosa para decir: yo quiero subir mi propio Zion”, dijo.

Sonoramente, Ely Guerra crea música a partir de su voz, siendo el único instrumento que se mezcla en diversas tonalidades gracias al programa Ableton Live, mediante el cual reproduce la interface Focusrite, que le permite grabar diversas voces y reproducirlas simultáneamente.

“Desde que se enfoca en un lugar vocal, te obliga a querer seguir escuchando, te permite de alguna manera introducirte a algo parecido a un momento de meditación. El disco no es tan largo, son 40 minutos que transcurres de manera agradable de principio a fin. Esto mismo asombró a colegas y disparó en otros artistas el interés por crear su propio mundo Zion, y creo que eso es lo más maravilloso de los que hacemos música, permitirnos el viaje acompañado y no siempre controlar todo, porque aunque la tecnología es una herramienta que nos permite hacer cosas increíbles, en el momento en el que le das el control a la tecnología, entonces el factor humano pierde su valor”, enfatizó.

Así es como Zion se gestó desde toda la tecnología posible, tanto en estudio como para su representación en vivo de la mano de otros artistas que se convierten en un intérprete más del concepto del disco, que será finalmente presentado al público durante tres días en el foro cultural capitalino Roberto Cantoral, este 20, 21 y 22 de septiembre.

“Pasar a otro nivel no siempre es la parte más sencilla de la vida, porque hay que darse con pared y tocar fondo, y justo eso para mí es este disco”, explicó en torno al arte visual que acompaña esta producción, el cual corrió a cargo de Gustavo García Villa, quien también hizo el trabajo fotográfico del libreto que será incluido en el material para su formato físico.

La experiencia que ofrece Ely en vivo con este material es “la búsqueda de aquellos que aún quieren vivir la belleza a través del arte, que aún encuentran en la música la fascinación de recibir una obra que te hace sentir bello, no es nada más escuchar la música en vivo, sino quedarte quieto y observar todo este mundo artístico que estoy muy segura que tiene que ver con tu mundo, con tu historia, porque todos abrimos y cerramos ciclos, porque todos nos caemos y nos levantamos en algún punto, y eso es lo mágico del arte”.

Para los conciertos en El Cantoral, Guerra estará acompañada a dueto por el productor Milo Froideval, quien ha trabajado con ella para el álbum Hombre Invisible (2009), en el Festival Vive Latino y como músico invitado en algunas giras.

Aprovechó para aclarar que los tres conciertos no incluirán temas de sus anteriores producciones, ni las reversiones que ha realizado anteriormente de tomas como “Júrame”, sino que se tratará íntegramente de la presentación del material actual.

El material completo –compuesto por nueve temas– será lanzado en su formato digital el 23 de septiembre: “Vamos a presentar Zion, habrá un pequeño corte y vamos a tener una charla porque hoy en día el que escucha música a veces también es músico, está en su propia búsqueda, así que sentimos que tiene un espacio que merecía vivirse en intimidad en ese sentido también”, concluyó.