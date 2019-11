Emika llega por segunda vez a León

Tras la salida de su álbum remixes Falling in Love with Sadness, el pasado 11 de octubre, con colaboraciones de exponentes de techno como Pinch, Julia Govor, Rebekah y Headless Horseman, Emika confirmó que participará en el Festival Internacional de Arte Contemporáneo 2019 (FIACmx19) por segunda vez en León, Guanajuato, el próximo 24 de noviembre para presentar su Melanfonic Symphony Orchestra acompañada de la Orquesta Sinfónica Pinto Reyes (OSPIR).

La DJ y cantante británica considera que, durante sus giras por el mundo, México es de los países por los que siente una fuerte atracción: “México llenó mi corazón de tanto amor y color. ¡Parece que todos los días es un festival! Colores, luces, sonidos, personas con pasión, comida con energía. Me encantaría abrir una escuela de música en México y compartir mi amor por la música. Me imagino estar con niños felices mostrándoles cómo hacer ritmos y tocar sintetizadores”, destacó la artista.

“Sólo he estado dos veces, y me encanta la Ciudad de México y León es una ciudad antigua muy hermosa. Me gusta más el lado pacífico del país y las selvas tropicales. ¡Es un país enorme! Sólo conozco una cantidad muy pequeña. Me encantaría venir, tocar y hacer más giras por México, así que veamos si podemos lograrlo juntos”, concluyó.