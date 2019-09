Emika prepara secuela de Falling In Love With Sadness

La cantante y compositora de música electrónica/clásica, Emika, lanzará un nuevo material discográfico de remixes el próximo 11 de octubre, compuesto por cuatro pistas, a partir de sonidos experimentales e hipnóticos con un techno oscuro. La producción cuenta con algunas colaboraciones y hace referencia a su último trabajo Falling In Love With Sadness (2018).

Además, contará con una edición limitada en vinilo que tendrá un diseño realizado por la marca 2byWu & Chen, el cual incluye una portada con los Djs invitados, bajo un concepto que la representa: “Pensé cuidadosamente sobre la igualdad y lo que significa para mí y estoy muy feliz de tener las cosas equilibradas con este lanzamiento”, declaró en entrevista.

“Si te gusta la música experimental de bajo, hipnótica, el ­techno oscuro y el electro, con pequeños atisbo (indicio) de voces, entonces este disco es para ti. Para los coleccionistas de vinilo, estamos haciendo una primera edición limitada con vinilo de color verde”, señaló.

Entre la participación a colaborar en este trabajo están sus compatriotas el innovador experimental y productor del genero ­dubstep, Pinch, y la Dj Rebekah —quien es reconocida por sus sonidos vibrantes en la música techno—, también involucra a la Dj georgiana, Julia Govor, así mismo cuenta con la participación del Dj alemán Headless Horseman (Jinete sin Cabeza) que enlaza un misterio de sinergia en sus sets en vivo. Esta mezcla de talentos fue producida por Robert Heise de The Exaltics.

Por otra parte, Emika dio a conocer las pistas con su respectivo colaborador: “Eternity” (Pinch), “Run” (Julia Govor), “Falling In Love With Sadness” (Rebekah) y “Wash It All Away” (Headless Horseman).

Entre recuerdos, la cantante y Dj inglesa tuvo un encuentro en el Festival internacional de Arte Contemporáneo FIACmx en la Ciudad de León, Guanajuato, la noche del domingo 27 de noviembre de 2016, en donde otorgó un espectáculo único e inimaginable ante 600 fans aproximadamente.