Folk y voz cruda, apuestas del cantautor Emmanuel Sotelo

Emmanuel Sotelo, músico mexicano, que se ha desempeñado de manera más sórdida en el mundo del folk, vuelve a la carga después de un periodo de cambio y aprendizaje a la escena del rock independiente nacional. Como solista lanzó un par de materiales de cortas duración, así como un disco debut, De uso libre (2014), en el cual vertía todas sus influencias sin ningún pudor.

Abrazando el folk norteamericano y con un sonido mucho más crudo, Emmanuel, a través de su música se sentía cercano al sonido de bandas como The Raconteurs o King of Leon. Sin embargo, en esa necesidad de cambio y movimiento, fundó una banda independiente llamada The Nankius, en la cual se despegaba de esas raíces para llevar su carrera a una nueva etapa. Ese aprendizaje y experiencia es tangible en su más reciente sencillo, “Nuevo”.

“La canción nace de un proceso de trabajo que tomó bastante tiempo con Jonathan y Manuel (Camilo VII). Con ellos empecé a experimentar con cuestiones más de sintetizadores y darle la vuelta a la idea que yo tenía de hacer música de autor, con más tendencia a sonidos orgánicos”, dijo.

“Lo que quería era unificar ambas experiencias, jugar más con las atmósferas, muy en el sentido de Pink Floyd, por ejemplo, y así, darle un sentido más nostálgico a la canción”, comentó Emmanuel Sotelo en entrevista con Crónica.

Emmanuel, con “Nuevo”, deja atrás su zona de confort, se desapega del sonido que estuvo trabajando durante años para abrazar una nueva idea. No quedarse estático, parece ser el mensaje que grita su música, un atrevimiento que poquísimos artistas se plantean siquiera aceptar: la necesidad del cambio.

“Salir de la zona de confort es una necesidad que tenemos todos como artistas y músicos. Siempre estamos buscando y peleando por la trascendencia, y eso, solo se consigue si te sales de tu comodidad. La música no es algo estático, es algo que está en constante movimiento. Cambiar es simplemente atender a la naturaleza de todo músico, moverse es vivir”, enfatizó.

“Nuevo”, suena distinto con una ambientación diferente a lo que cualquiera podría prever en relación al material anterior de Emmanuel. Se siente vivó, con la esencia y honestidad que pocas veces se escucha allá afuera. La canción ya está disponible en todas las plataformas digitales, así como su respectivo vídeo oficial en YouTube.

