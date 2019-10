¿Empieza la rectoría de la CNTE, vía la Reforma Educativa de AMLO..?

MTRO. ESTEBAN MOCTEZUMA

BARRAGÁN,

SECRETARIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA:

+La mente, una vez iluminada, no

puede volverse de nuevo oscura

Thomas Paine

En la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados se alarmaron por las acciones que implementa la Secretaría de Educación Pública, con base en los acuerdos “secretos” tomados por el presidente López Obrador con la CNTE…

… Que, la verdad, sí es preocupante el anuncio de la SEP a su cargo, secretario Moctezuma, sobre el arranque, en Oaxaca, del programa de capacitación de docentes de educación indígena que estará a cargo de… la CNTE.

Con el argumento (o pretexto, según el sentir de diputados y otros actores críticos) de que la SEP promueve la participación de los pueblos indígenas en la educación —algo que es un avance indudable y digno del mayor reconocimiento—, se lanza la llamada Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia Indígena, que pone en manos de la CNTE la capacitación de 400 estudiantes de bachillerato que hablen alguna lengua indígena.

La CNTE los va a formar (adoctrinar, dicen quienes están preocupados por esto) y en menos de dos meses de “valoración académica”, a habilitar como maestros-becarios en escuelas indígenas de Oaxaca.

Desde luego, la CNTE exigió y logró que a estos jóvenes se les pague un sueldo mensual de 4,500 pesos y que se les afilie al IMSS. Al cabo de unos dos meses, estos jóvenes formados por la CNTE tendrán garantizado su ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional y al término de su licenciatura, tendrán asegurada su plaza.

“¡Negocio redondo!”, dicen varios maestros legisladores, porque la CNTE va a adoctrinar directamente a los nuevos maestros indígenas, quienes serán leales absolutamente a la CNTE. No a la SEP; no a AMLO; no al gobierno de Oaxaca, sino a la CNTE…

Una vez concluida su carrera, los nuevos maestros tendrán un sueldo denominado beca y, por supuesto, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca —el famoso y controvertido IEEPO— será el brazo institucional de este programa. Recordemos que el IEEPO está colonizado totalmente por la CNTE, gracias a la Federación.

De esta forma, los niños y jóvenes indígenas podrán recibir clases sobre resistencia, emancipación, desmantelamiento de las instituciones neoliberales y otras asignaturas por el estilo, inspiradas en los idearios clásicos de Ho Chi Minh, Mao Tse Tung y el che Guevara. La CNTE ya aplica un modelo educativo alternativo, con asignaturas y libros de texto propios.

Legisladores y conocedores del tema educativo señalan que este programa de capacitación de la CNTE no se conocía a detalle, pues nunca se habló de él en las negociaciones de la última Reforma Educativa; y agregan que existen otros proyectos similares —no detallados aún por la SEP—que pondrían en riesgo al sistema educativo nacional…

Por lo tanto, concluyen propios y extraños, estaríamos presenciando, paso a paso, el proceso de transferencia de la Rectoría del Estado en materia educativa hacia la CNTE en amplios temas educativos como capacitación, formación, asignación de becas y salarios, elaboración de planes y programas de estudios, evaluación, liberación de plazas…

¿Reforma Educativa en qué dirección..? es la pregunta, secretario Moctezuma, que quienes comentaron de manera CONFIDENCIAL al respecto, desearían tener la oportunidad de hacerle.

