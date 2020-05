Empleos perdidos en México por COVID-19, los de menores salarios: IMSS

Ahora con la pandemia, ocurre que está bajando el crecimiento económico, pero el empleo cae, nada más que no es al ritmo que lo estamos viendo en otras partes del mundo.

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Zoé Robledo señaló que los empleos que se perdieron en abril pasado, fueron sobre todo los de menores salarios, lo cual preocupa, dijo, “porque el empleo no empiece a ser un elemento que pegue a temas de pobreza”.

Precisó que la cifra de empleos perdidos en abril pasado, se ubica en los 555 mil más abril que fueron 107 mil, si no mal recuerdo, están alrededor de esos que son casi 700 mil…. “partir del 13 de marzo… nosotros no podemos hablar de los empleos de mayo hasta que termine el mes, porque es un balance cuántos se crean, cuántos se destruyen y en ese balance tienes un número negativo y uno positivo”.

Mencionó que el salario base de cotización subió, porque está arriba de 400 pesos diarios, y esto es, porque se perdieron los salarios más bajos, que es lo preocupante, porque un trabajador que ya lleva más tiempo, que gana más, quien quizá ya recibió capacitaciones, es fundamental en su actividad económica y no son ellos a los que están corriendo, sino a quienes reciben un salario menor o tienen menos tiempo, a veces son los más jóvenes.

La expectativa es que algunos de estos empleos se puedan recuperar, por ejemplo, en el sector de la construcción “creemos que cuando se abra la parte de servicios, pero que es la que tenemos que cuidar más en el equilibrio con la salud”.

En cuanto las industrias vinculadas con el transporte, automotriz, aeroindustrial, también estamos seguros que se van a recuperar, porque son plantas muy grandes que quizá en este momento tuvieron que dar de baja, pero que van a recuperar su planta en cuanto puedan volver a trabajar.

“La idea es que el 18 de mayo sea una etapa para la preparación de todas, nadie abre el 18 de mayo, (ese día), tiene que ver con empezar a prepararse y no son todas, son a partir del semáforo… el lugar en donde el semáforo esté en alguno de los colores que permita apertura, se empiezan a preparar.

Advirtió que se está dando un tiempo de preparación para centros de trabajo que tienen mucha afluencia de personas que trabajan todas juntas, como las maquiladoras, las plantas industriales, en donde deberán seguir los protocolos de seguridad e higiene, barreras físicas, señalización respecto al flujo del personal.

En empresas grandes con más de 200 trabajadores, y que no necesariamente van a poder estar de manera simultánea se deben vigilar aspectos de carácter administrativo: ver quienes trabajan, a qué horas, cuestiones que tienen que ver con uso adecuado de Equipos de Protección Personal, sanitización, higiene y lavado de manos, sana distancia, incluso en algunos casos hasta el asunto del transporte.

En esta nueva normalidad, se debe transmitir la idea, de que no vamos a regresar a como estábamos antes de la pandemia: la nueva normalidad a la que todos tenemos que acostumbrarnos, como ocurrieron los sismos, tuvimos nuevos códigos de construcción, nuevos mecanismos de Protección Civil, comités en las empresas en todas en donde cada quien el famoso “no grito, no empujo, no corro” se hacía vigente, aprendimos muchísimo a cómo protegernos de los sismos. Bueno, esto es igual.

Respecto al pago de cuotas por parte de las empresas una vez que retornen a sus actividades en la nueva realidad, Robledo Aburto indicó que más que postergar el pago de cuotas, lo que se ha planteado es que hay convenios que pueden firmar para el pago en parcialidades, pero no un diferimiento, porque en este momento no se puede diferir “cuando ya estamos en el contexto de la apertura y que tenemos una presión de gasto para atender una pandemia”, y se tiene la presión de gasto, y un decremento a partir de la disminución del empleo en nuestros ingresos.

Diferir las cuotas, abundó, significaría poner al instituto en una situación financiera muy complicada, y en estos momentos hay que pensar en los protocolos de apertura y ver hacia delante, ya que somos una institución que atiende a cerca de 70 millones de personas, y en una pandemia no podemos ponernos en riesgo de no tener recursos para la atención médica.