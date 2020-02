Empresarios que apoyarán en rifa firmarán compromiso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en la reunión con los empresarios que apoyarán para la compra o distribución de boletos de la rifa de un premio equivalente al precio actual que tiene el avión presidencial firmarán un compromiso, "para saber quién es quién".

El mandatario confirmó que el miércoles se reunirá con empresarios que, dijo, "tienen una dimensión social", porque ayudarán a la rifa del premio equivalente al precio actual que tiene el avión presidencial comprado en la gestión de Felipe Calderón y que la actual administración busca vender.

En su conferencia de prensa matutina recordó que en el sorteo se pondrán en circulación seis millones de cachitos, con un costo cada uno de 500 pesos, se darán 100 premios de 20 millones de pesos, por lo que se espera recaudar tres mil millones de pesos, con lo cuales se adquirirá equipo médico para hospitales del país.

Lee más: Entrega FGR 2 mil mdp recuperados en combate a corrupción; pagarán premios de rifa

Sin embargo, de los seis millones de cachitos, el presidente busca que cuatro millones sean "distribuidos", "adquiridos" o "comprados" por los empresarios.

"Mañana (miércoles) se va a tratar lo de la rifa del avión presidencial, o sea, vamos a tener mañana a las siete de la noche una cena con empresarios que tienen dimensión social, que quieren ayudar para que se distribuyan los boletos de la Lotería y que también ellos puedan comprar para entregar a sus trabajadores o para entregar en sus centros comerciales".

"Están invitados mañana (miércoles) a cenar aquí en Palacio empresarios para que nos ayuden a la distribución de los boletos para la rifa del avión presidencial. Están confirmados varios que van a estar acá.

Lee más: ¡Premio mayor!... en efectivo, no el avión

"Además ya saben de qué se trata, no es nada más la cena; o sea, con todo respeto y cariño, no es por los tamalitos de chipilín y el chocolate, que también es suculento, es para que se adhieran, se sumen, nos ayuden en todo esto. Vamos muy bien", refirió el titular del Ejecutivo Federal.

Sobre la rifa aseguró que la Loteria Nacional (Lotenal) tendrá listos los boletos a finales de febrero.

También explicó que los empresarios firmarán un compromiso en donde especificarán con qué números de boletos participarán.

“Sí, sí, como una especie de compromiso. Pues van ellos a poner si nos van a ayudar, con cuántos boletos, qué cantidad y una firma de compromiso. No hace falta la firma realmente, con la palabra es más que suficiente, pero pues para saber quién es quién", indicó.

Será el jueves cuando se informe cuántos boletos adquirirán los empresarios, aunque advirtió: "no vamos a dar conocer los nombres, o sea, porque eso no es correcto, lo que da la izquierda no tiene por qué saberlo la derecha".

ijsm