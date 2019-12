En 2019, trabajo multinacional rompió fronteras de la ciencia

La noticia científica más importante de 2019 fue la obtención de la primera fotografía de un agujero negro en el espacio, capaz de devorar estrellas y planetas. Además, se logró activar ADN de un mamut extinto en células de ratón; se encontró un tratamiento efectivo contra el virus del Ébola; arrancó la primera computadora cuántica y llegaron a la Tierra datos enviados desde afuera de nuestro sistema solar por la sonda Voyager 2, lanzada en 1977.

DEVORADOR DE ESTRELLAS. Los agujeros negros son regiones del espacio donde hay mucha masa concentrada y surge una fuerza de gravedad tan poderosa que atrapa todo lo cercano sin dejarlo escapar, incluyendo toda materia y luz. El fenómeno se predijo teóricamente en 1783, pero fue hasta el 10 de abril de 2019 cuando un equipo multinacional presentó la primera fotografía de un agujero negro espacial real. Su tamaño es 3 millones de veces mayor que la Tierra y devora estrellas y planetas. La revista británica Nature y la estadunidense Science lo llamaron “un verdadero monstruo”, aunque aclaran que no amenaza a la humanidad por ubicarse a gran distancia.

Esta noticia tiene otros dos componentes relevantes: 1) La fotografía fue obtenida por un equipo de ocho súpertelescopios distribuidos en diferentes partes del mundo, trabajando en equipo, y 2) México colaboró en el hallazgo gracias al trabajo de investigadores del Gran Telescopio Milimétrico (GTM), localizado en la cima del volcán Sierra Negra, en Puebla.

DESEXTINCIÓN DEL MAMUT. El 14 de marzo, una noticia de biología molecular sorprendió al mundo. Investigadores de la Universidad de Kinda en Osaka, Japón, lograron generar signos de actividad biológica al trasplantar núcleos celulares de un mamut lanudo muerto hace 28 mil años, a células de ratón.

El equipo científico logró “encender” el ADN del mamut que se extrajo de la médula ósea y el tejido muscular de una cría de mamut lanudo llamada “Yuka” que murió atacada por felinos, hace 28 milenios y que se conservó en los hielos de Siberia. Este año, los ovocitos de ratón no llegaron a convertirse en un óvulo, pero se dio el primer paso hacia un sueño largamente acariciado, revivir una especie animal extinta, pues el último mamut murió hace 4 mil 800 años.

QUIEBRAN BARRERA EN CÓMPUTO. El 23 de octubre se rompió una barrera tremenda en cómputo. Una máquina hizo en 200 segundos, un cálculo que tomaría 10 mil años resolver a la súpercomputadora más poderosa hasta ese momento. Lo consiguió la primera computadora cuántica, que es una máquina que ya no procesa pulsos eléctricos representados con los datos 1 y 0 (conocidos como bits), sino que trabaja con electrones sueltos que pueden, al mismo tiempo, representarse como -1, 0 o 1, como describe la física cuántica.

Las compañías Google e IBM han competido por años para construir la primera computadora cuántica, porque los chips actuales casi han llegado a un límite y pronto no ya no podrán fabricarse más pequeños, porque se pierde el control de los pulsos eléctricos que recorren sus surcos. Con la computadora cuántica, que presentó Google, se podrán hacer cálculos y simulaciones masivas, no imaginados hasta ahora.

FRENO AL ÉBOLA. Este año ocurrió el segundo brote de Ébola más mortífero de la historia. El virus, descubierto en 1976, provoca diarreas, hemorragias y falla de órganos. En julio se declaró emergencia sanitaria en República Democrática del Congo al sumar mil 900 muertes por la epidemia.

El 12 de agosto, un equipo multinacional probó con éxito un tratamiento que combina dos medicamentos y logró curar al 90 por ciento de las personas infectadas. La terapia aprovecha la acción de dos anticuerpos monoclonales o moléculas que bloquean y tapan la parte de las células saludables donde se engancha el virus para penetrar y multiplicarse. El tratamiento no terminó totalmente con los contagios, pero por primera vez mostró que se puede destruir este patógeno, considerado una sentencia de muerte.

ESPACIO ENTRE ESTRELLAS. Este año se informó que la sonda espacial Voyager 2, lanzada en 1977 desde Estados Unidos, salió del sistema solar y entró al espacio oscuro que hay entre una estrella y otra. Aunque la nave robot entró al espacio interestelar en noviembre de 2018, fue hasta este año que se captaron señales y datos transmitidos desde ese artefacto, pues su hermano Voyager 1 salió del sistema solar en 2012, pero sus equipos estaban averiados y nunca mandó datos.

En 2019 los científicos recibieron datos un marcado aumento en la densidad de plasma, enviados por la Voyager 2, lo que indicó el paso que hizo la sonda desde un plasma caliente, de baja densidad y característico del viento solar, al frío y de alta densidad de plasma en el espacio interestelar.