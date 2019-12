En 2020 el INE aplicará multas a partidos con afiliaciones indebidas

El Instituto Nacional Electoral (INE), informó este miércoles que a partir del 31 de enero de 2020, los partidos políticos del país deberán contar con padrones certeros de militantes, sin afiliaciones indebidas y en caso contrario se les aplicarán sanciones.

Edmundo Jacobo Molina, secretario Ejecutivo del INE, dijo en conferencia de prensa que Morena no tendrá un plazo de excepción, a pesar de que fue el último partido en firmar el convenio para usar la aplicación que sirve para ratificar a su militancia. “Un plazo de excepción para Morena no, es un plazo único, cada partido decidió la estrategia que iba a seguir para atender el acuerdo 33-2019 y no hay excepciones, no hay plazos adicionales.

Recientemente, de la lista que ellos tenían en reserva nos entregaron, sacaron de la lista de reserva, y el número asciende a 307 mil afiliados, con lo cual rebasan el 0.26 por ciento, son números preliminares”.

Jacobo Molina subrayó que la depuración de bases de datos es fundamental para la certeza y transparencia a la que están obligados los partidos políticos.

Acompañado del director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, Patricio Ballados Villagómez, explicó que, desde el 1 de febrero de 2019, los partidos políticos dieron a conocer a su militancia y al público en general, el inicio de este procedimiento a través de sus páginas de internet y de los medios formales de publicidad establecidos en su normativa interna.

El funcionario del INE explicó que el 31 de diciembre concluye el periodo de refrendo o ratificación de los militantes de los partidos y a lo largo de enero deberán darles cédulas de afiliación.

Asimismo, Edmundo Jacobo advirtió que en caso de que los partidos reserven los datos de sus militantes porque no cuentan con una carta donde la persona se afilia de manera voluntaria y decidan reservarlos, el Instituto Nacional Electoral los tomará como válidos.

“Conforme van documentando la debida afiliación de sus militantes van dejando en reserva algunos de los ciudadanos sobre los cuáles no tienen soporte documental para afirmar fehacientemente que son militantes, llegará el último día de enero donde podrán decir doy de baja a todos los que tenían en reserva y si dejan a alguno nosotros lo vamos a dar por válido”. Explicó que hasta el momento siguen firmes las multas por 27 millones 300 mil pesos a los partidos políticos que realizaron afiliaciones indebidas.