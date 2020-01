En 2021, no se meterá en las elecciones, y reaparecerá el recorte a partidos, afirma

Del mismo modo que el Presidente agarra una bola cómoda para hablar de lo que le interesa realmente con respecto al SAT, batea sin contemplaciones la posibilidad de opinar acerca del reto electoral de 2021. No va a meterse, dice, en las perspectivas de Morena para esos comicios. “El Presidente no debe ser jefe de partido, de movimiento; debe ser Jefe de Estado; más aún, de Nación”.

El lanzador en turno insiste: Pero, ¿no es mala cosa que los partidos hayan frenado en el Congreso la reducción de sus percepciones, habiendo tanta gente pobre? ¿No es eso corrupción?

“Buena pregunta”, concede López Obrador. Ya hubo una iniciativa que no prosperó, reconoce. Pero de la jerga beisbolera extrae una frase clásica: esto no se acaba hasta que se acaba, y puede haber nuevas iniciativas que insistan en esa reducción.

Es decir, tarde o temprano, la propuesta de la reducción presupuestal a los partidos políticos volverá a aparecer.