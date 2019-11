“En Bolivia hay una operación militar en curso, la rechazamos. Golpe no”: Expresa Marcelo Ebrard tras renuncia de Evo Morales

El canciller Marcelo Ebrard, advirtió que en Bolivia hay "una operación militar en curso" que el Gobierno de su país rechaza, al asegurar: "golpe no".



"En Bolivia hay una operación militar en curso, la rechazamos, es similar a aquellos trágicos hechos que ensagrentaron nuestra América Latina el siglo pasado", apuntó Ebrard en un mensaje en Twitter.



El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) agregó que "México mantendrá su posición de respeto a la democracia y las instituciones. Golpe no".



La política exterior del actual Gobierno mexicano, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se ha reafirmado por su apego a los principios constitucionales de la no intervención y la solución pacífica de las controversias.



Antes, Ebrard había escrito un mensaje para sus connacionales que viven en la nación sudamericana. "Para los 10.000 mexicanos que viven en Bolivia, estamos alerta" y agregó un mensaje de protección de la Embajada de México en Bolivia.



El sábado, el canciller mexicano había calificado de "muy grave" la situación que se vivía en Bolivia y dijo el Gobierno de México contaba con solicitudes de asilo que atenderá.



Evo Morales anunció su renuncia este domingo en una comparecencia televisiva durante la cual lamentó un "golpe cívico" y que la Policía se hubiera replegado a sus cuarteles en los últimos días.



Morales reiteró sus acusaciones contra el expresidente boliviano Carlos Mesa (2003-2005) y el opositor Luis Fernando Camacho de instar un golpe de Estado para obligarlo a abandonar el poder y les pidió que "no maltraten" a los bolivianos y les "dejen de patear".



"No queremos enfrentamientos", dijo Morales, a la vez que confirmó su renuncia para propiciar la "pacificación" de Bolivia y que "vuelva la paz social".



Bolivia ha estado inmersa en una grave crisis desde que el día siguiente de los comicios generales del pasado 20 de octubre.



Al menos tres personas han fallecido y 421 han resultado heridas desde entonces en enfrentamientos ente partidarios y detractores del mandatario Morales, según datos de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

lrc