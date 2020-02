En Chiapas también se cuecen habas…

Miguel Henrique Otero

No cabe duda de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene sus regiones y estados favoritos. Contra lo que se pudiera pensar, Tabasco, su estado natal, no es el consentido sino Chiapas, donde está su rancho de célebre y algo agresivo nombre…

Gran amigo del abuelo del exgobernador Manuel Velasco, AMLO no tuvo empacho en adoptar y proteger al joven senador Velasco, a pesar de las múltiples leyendas negras que persiguen a si figura…

Como zopilotes que desde gran altura sobrevuelan el sitio donde algún animal agoniza, con civilidad de aves de cabeza calva, lo mismo hicieron los miembros del Cabildo de Tapachula, que se enfrascaron en una intensa negociación para decidir quién de ellos sería el alcalde sustituto. Desde luego Morena tiene mayoría, pero no siempre (o casi jamás…) la codicia pierde la oportunidad de un buen agarrón por los derechos políticohereditarios que ella misma tiene como responsabilidad resguardar; mientras no haya acuerdos de caballeros entre los distintos grupos internos se matarían por el hueso del cargo que sea, por poco que valga por sí solo, pero sirve como escalón p’al currículo de la carrera…

Como ustedes saben, la semana pasada murió el presidente municipal de Tapachula, Óscar Gurría, de un infarto fulminante, y a partir de ayer, lunes, la rebatinga se armó y llegó a tal punto de confrontación y exhibición, que el propio presidente López Obrador hizo, a la vista de todo Chiapas, lo que todo jefe de Estado debe hacer, claro, pero en lo oscurito, porque todos los grupos se enteraron inmediatamente y algunos hasta antes, de que don Andrés llamó telefónicamente y con el altavoz activado, y exhortó al Cabildo en masa (aunque poca…) a que buscaran acuerdos, en vez de pelear por los cargos y honraran la memoria del alcalde fallecido…

Para la diputación federal chiapaneca que hace lo mismo, pero más grande y aquí desde San Lázaro, Ciudad de México, se trató de un acto de intervencionismo abierto de López Obrador, quien aunque sea el Presidente de la República y despacha en Palacio Nacional, cometió una injerencia federal sobre un asunto municipal…

“¿Qué no podrá hacer en casos de gobernantes estatales..?”, se escuchó decir por ahí, en un sitio desde el que con seguridad armaría revuelo en todo el millón 964 mil 375 kilómetros cuadrados que mide nuesto país, y pronto corrió la voz de que los integrantes del cabildo de Tapachula no sólo se sintieron exhibidos, sino amenazados por la llamada porque, fiel a su estilo, el presidente habría procurado no transparentar sus inclinaciones, evidentemente había un prospecto de su aprecio. Imagine usted quién…

¿Por qué AMLO se mete hasta en una sesión de Cabildo en Tapachula? Porque Chiapas le interesa mucho, sobre todo, en estos momentos, por la crisis migratoria y Tapachula es una estación estratégica para controlar este fenómeno y no se debe arriesgar un escándalo político ahí, ahora.., y en las cercanías subsisten problemas, como el Tren Maya, amenazado por las protestas indígenas, más la postura radical que sostiene al respecto el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

Estas consideraciones las reflexionan y comparten fuentes cercanas a la bancada federal chiapaneca, donde se maneja la versión de que López Obrador se enojó con el gobernador Rutilio Escandón porque no avanza en los proyectos y porque cometió el grave error de reprimir la caravana de padres de los 43 de Ayotzinapa. Por eso, ahora interviene AMLO directamente en el cabildo municipal.

También por eso, dicen, AMLO le dará cada vez más juego político al hoy senador Manuel Velasco y a su prima Manuelita Obrador, diputada federal por Palenque, para que sean los operadores políticos en la tierra chiapaneca y le garanticen el buen desarrollo de sus proyectos y megaproyectos.

