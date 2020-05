En dos meses, podemos perder lo logrado en dos años: Iván García

El medallista olímpico Iván García, quien se entrena en casa como puede a consecuencia de la pandemia del coronavirus, confió que para un clavadista de alto rendimiento no entrenar en forma dos meses es como perder dos años de trabajo.

“Estamos haciendo algo aquí en casa, aunque sea para no perder la fuerza ya que el deporte es muy celoso, más los clavados, podemos perder en dos meses lo que logramos en dos años; estamos intentado hacer actividad física en casa, obviamente no tenemos alberca, pero, aunque sea un poco de fuerza sí, para cuando regresemos a la actividad no estar tan mal”, indicó García.

Por su parte Germán Sánchez pasa por un episodio similar. “Con mi familia tomamos le decisión de venir a un pueblo pequeño donde no hay nada, nos estamos aislando de todo lo que se está viviendo, la verdad aquí estoy entrenando muy a gusto, muy tranquilo, porque hay un gimnasio que me presta un amigo y creo que me estoy preparando con lo que tengo para estar en la mejor forma posible”, informó.

Iván García y Germán Sánchez compartieron dichas experiencias durante la conferencia USessions Desde Casa, organizada por la Dirección de Deporte y Cultura de la Universidad del Valle de México.

La dupla Iván García y Germán Sánchez en la prueba de clavados sincronizados, ha sido de las de mayor éxito en el deporte mexicano; ambos ganadores de la presea de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

