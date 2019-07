En el Presupuesto 2020 rasurarán plazas directivas adjuntas, choferes de altos mandos, asesores...

Las plazas de directores adjuntos, asesores, representantes en el extranjero y choferes para altos mandos serán borradas del presupuesto para 2020, como una medida para evitar la burla de funcionarios, quienes se resisten a respetar las medidas de austeridad anunciadas en la ley y por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“En el presupuesto nuevo sencillamente ya no van a existir estas plazas y ¿cómo van a cobrar?, me refiero a los de arriba”, dijo el mandatario.

El reajuste burocrático aún está en proceso. Lunes y martes de la próxima semana AMLO se reunirá con los secretarios de Hacienda y con el gabinete completo para hacer la revisión final de la estructura gubernamental, acorde con la Ley de Austeridad República y el memorándum sobre el tema emitido el 3 de mayo pasado.

“Hay todavía, por ejemplo, no sólo choferes, que se les mantendrá su trabajo, ya no como choferes de funcionarios sino en otra actividad porque ganan poco, y direcciones adjuntas, porque hay una resistencia al interior para que no se cancelen y ahí andan pensando que van a burlar la norma”, refirió el Presidente.

“Dijimos: no a los directores adjuntos, porque ya existía una estructura de secretarios, subsecretarios, directores generales, jefes de departamento, de unidad. Cuando se tenía mucho dinero por los precios altos del petróleo en el gobierno de Calderón, creció de manera desmedida la burocracia dorada, con sueldos elevados. Era un gobierno mantenido y bueno para nada”.