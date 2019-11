En el rechazo a Piedra Ibarra, “brotes clasistas y racistas”: López Obrador

El rechazo a Rosario Piedra Ibarra como presidenta de la CNDH es “un acto de intolerancia”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El lunes, el panista Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro y presidente de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) adelantó que no aceptará el nuevo nombramiento ni recomendaciones emanadas de la Comisión.

“Imagínense para un conservador el que esté una hija de doña Rosario (Ibarra, fundadora de Eureka) en Derechos Humanos, pues les molesta. Se me hace un exceso, es un acto de intolerancia, de falta de respeto, porque detrás de esa postura está una actitud revanchista”.

“¿Cómo ahora los humillados, los vencidos, los sometidos, van a formar parte del gobierno? Pues así es. Es como el cuestionamiento que por qué los indígenas van a tener trato preferencial. Están brotando todos estos sentimientos clasistas, racistas”.

En este contexto, sí pidió evitar la propagación de odios, “que haya debate, que salgan las diferencias, pero que no haya odio”.

Domínguez y el resto de los panistas, dijo, “están en su derecho, son libres. Fue un cambio de fondo el que una mujer que padeció por la desaparición de su hermano ahora tenga en sus manos la Comisión. ¿A quién le incomoda eso?, ¿a quién puede no gustarle que las víctimas o familiares de las víctimas se ocupen de garantizar los derechos humanos, después de que ese organismo ha sido un parapeto?”.

—¿Los gobernadores no tendrían que actuar como Jefes de Gobierno, más que como panistas? —se le preguntó.

—Sí, pero eso depende de cada quien, no hay que limitar a nadie y que todo mundo se haga responsable de sus actos. Hay también conservadores que se hacen pasar por liberales y no lo son, fingen. ¿Cómo no voy a comprender la actitud de un conservador? Los conozco hasta de lejos.