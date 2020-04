En el tianguis ahora proliferan los nuevos y pequeños imperios de cubrebocas

Las calles parecen más amplias; el sol, más fuerte; los pájaros, más vivos y el vacío, placentero. Por primera vez, en los más de 15 años que he recorrido el tianguis del cerro, escucho cómo se mueve el viento y éste, a su vez, no me recibe con el olor a carnitas que exhalan los cazos de cobre del primer puesto, sino con su ausencia.

A sólo unos pasos de aquel laberinto de lonas rojas, rosas y amarillas que corren por la calle Atzayacatl y la avenida Cuauhtémoc del Tenayo, Tlalnepantla de Baz, se nota el vacío de puestos a los que nunca había prestado atención. No está, por ejemplo, el barril rojo ni las bolsitas llenas de tepache, tampoco las mujeres que, hincadas en el suelo, despliegan una lona con nopales, manzanilla, chiles… y, en otro hueco marcado por el sol, hacen falta más de 100 películas quemadas en DVD y Blu-ray, las cuales, pienso, se venderían más esta cuarentena.

Hace dos semanas este lugar no lucía así, aunque ya desde entonces se notaba la emergencia sanitaria de la COVID-19 cuando, al llegar a cada uno de los puestos, de una rafia atada a la estructura de metal colgaban botellas desechables o reutilizadas de gel antibacterial. “Mira, lo de adentro puede ser gel, pero la botella está blanquizca… Imagínate cuánta gente la habrá tocado”, rezongó una joven de aproximadamente 17 años, mientras su madre, después de recibir el cambio, colocó un poco del contenido en sus manos.

Ahora, a 15 días de aquella primera reacción a los dispensadores de gel portátiles, me pregunto si esa joven aún se resiste a desinfectarse las manos; también me cuestiono por qué disminuyó el número de botellas que, sin la certeza de contener 70 por ciento de alcohol, tranquilizaba a los clientes.

Por el contrario, lo que sí ha proliferado entre los puestos de fruta, dulces, ropa, pollo… son los nuevos y pequeños imperios de cubrebocas que, instalados en espacios de no más de dos metros, explotan el nuevo nicho de mercado: “A diez el de tela y a 30 el chino sin coronavirus”; “escójale, escójale que hay diseños” y sí, en lugar de labios ahora encontramos sonrisas dibujadas en tela.

A ojo de buen cubero diría que el 80 por ciento de los puestos ya atienden con cubrebocas, independientemente de donde lo tengan colocado, e incluso algunos comerciantes han optado por usar guantes, ya sean quirúrgicos, de látex para limpieza o bolsas donde normalmente despachan su mercancía. “Es mejor a que deje de venir la gente”, dice Rosa, una mujer de 35 años que vende maquillaje y quien normalmente come mientras despacha, como la mayoría.

“Rosa, tus tacos. Son 45 pesos”, dijo un joven mientras le extendía un plato de unicel, a su vez, la mujer forró su mano con una bolsa negra para sacar de su delantal dos billetes de veinte y escoger, de entre una montaña de monedas, una de cinco para pagar. “¿A cuánto los bilés?”, interrumpe una joven. “Hay de precios, de 25, 30 y 45, chéquelos”. Rosa paga, se quita el guante improvisado y limpia su sudor en el delantal; se sienta, vuelve a forrar su mano con la misma bolsa y sujeta la tortilla de la que escapan algunos trozos de bistec que, luego de la primera mordida, toma con los dedos protegidos y se lleva a la boca.

En realidad, hay mucha gente comiendo y no sólo los locatarios, sino las familias que aún vienen al tianguis los domingos, donde siempre se borran los horarios entre desayuno, almuerzo y comida. Ahora los puestos de tacos, mixiotes, camarones, barbacoa y quesadillas, que llegan desde las 7am para encender sus comales, instalar sus mesas y preparar los alimentos, tienen más espacio, pero menos clientela.

Y es gracias a la gente que hoy no vino que se puede caminar en esta avenida en la que de lunes a sábado transitan automóviles en ambos sentidos, pero cuyos carriles no son suficientes en un domingo sin pandemia. Es cierto, se puede andar tranquilamente por los puestos, pero sin la distancia recomendada.

Pasan de las dos de la tarde y no obstante que el viento logra colarse entre los pasillos, el sudor resbala por la frente de más de una persona; sin embargo, si alguien quisiera comprarse un helado, sólo llegaría a otro espacio vacío entre los puestos, pues don Beto, quien siempre atiende con un sombrero de charro y desde su silla de ruedas, hoy no está.

Si uno se fija bien, en gran medida los puestos que no se han colocado son atendidos por personas que pertenecen a grupos vulnerables. No está el matrimonio longevo que despacha verduras ni el señor que tarda en pararse, pero que siempre te muestra zapatos con una sonrisa, tampoco vino la mujer de aproximadamente 70 años que busca quien encuentre en sus recuerdos algún objeto de valor, aunque de segunda mano.

El vacío placentero comienza a pesar con su ausencia y las preguntas que la acompañan; pensamientos que logro escuchar porque tampoco hay tanta música mezclándose en el aire, ni tanta gente gritando precios ni preguntando qué vas a llevar o qué te hace falta. Finalmente, de camino a casa, me percato que, así como los pasillos, mis bolsas también están más vacías.