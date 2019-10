En el último año 31 de los 33 millones de delitos cometidos no se denunciaron: FGR

En el último año, en México se cometieron alrededor de 33 millones de delitos de los cuales 31 millones de víctimas optaron por no denunciar, es decir, le han perdido la confianza a la justicia mexicana, advirtió el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Ante senadores, jueces y representantes del Ejecutivo, Gertz Manero recurrió a cifras del INEGI para advertir que si no se erradican los altos índices de impunidad que prevalecen en México, “no habrá un buen futuro para nuestro país”.

“Tenemos que entender, pero con mucha claridad, que de los 33 millones, solamente 2 millones se denuncian; hay 31 millones de víctimas que ya no creen en la justicia, que se tienen que tragar y aguantar y resistir esta situación, porque no hay para ellos justicia”, alertó Gertz Manero explicó que el problema fundamental en materia de seguridad que vive el país no son los capos de los carteles de la droga sino “las grandes cantidades de víctimas que tiene el país”.

“No está el problema fundamentalmente, como se ha planteado en los grandes capos, no, está el problema en las grandes cantidades de víctimas que tiene el país. Si nosotros no entendemos esto y la justicia cívica no es el primer valladar que permita la prevención del delito y la recuperación de la vida comunitaria, nosotros no vamos a tener un buen futuro”, indicó.

ijsm